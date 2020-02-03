03.02.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Крым, Политика, Россия, Украина
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Эрдоган в Киеве вместе с Зеленским покусился на целостность России


Турецкий президент Реджеп Эрдоган во время визита в Киев поддержал территориальные претензии Украины к России, заявив о том, что Анкара не признает воссоединения Крыма с РФ.

На совместной пресс-конференции Владимир Зеленский озвучил обвинения в адрес России. Турецкий гость дал понять, что не протестует против позиции Киева.

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«Мы говорили о войне в Донбассе, аннексии Крымского полуострова, нарушении прав человека в Крыму и агрессивной политике РФ в регионе. Во всех этих вопросах у нас чрезвычайно важна последовательная поддержка Турции, а также практические шаги Анкары в этом направлении.

Украина рассчитывает на помощь Турции в процессе освобождения политических заключённых, граждан Украины, в том числе крымских татар, которые незаконно содержатся в Крыму и на территории РФ», – сказал украинский президент.

В свою очередь, Реджеп Эрдоган заверил украинскую сторону в готовности Анкары оказать поддержку.

«Мы одобряем процессы реформ, которые проходят под лидерством президента Зеленского, мы разделяем видение модерна и современной Украины.

Ещё раз хочу подчеркнуть, что мы не поддерживаем незаконную аннексию Крыма, мы полностью поддерживаем и будем поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, включительно с Крымом.

Мы надеемся, что все конфликты будут разрешены мирным путём в рамках международного права. Мы будем готовы делать всё, чтобы обеспечить спокойствие и достаток в нашем регионе, в том числе и на Украине. В этом вопросе важную роль играет наблюдательная миссия ОБСЕ», – добавил лидер Турции.

Напомним, Реджеп Эрдоган, прибыв в украинскую столицу, поприветствовал встретивший его почетный караул у Мариинского дворца националистическим лозунгом «Слава Украине», который использовался гитлеровскими коллаборационистами из ОУН.

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