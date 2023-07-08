Эрдоган вернул на Украину главарей «Азова» вопреки обещаниям держать их в Турции до конца войны

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Офис Владимира Зеленского объявил о возвращении на Украину из Турции главарей террористической группировки «Азов», которые были взяты в плен в Мариуполе, однако затем по обмену выданы в Турцию по т.н. называемой процедуре «экстракшн», где должны были оставаться до конца боевых действий.

Однако сегодня глава зеленского офиса Андрей Ермак сообщил, что в Киев возвращаются Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега. Ранее по аналогичной схеме в рамках обмена были выпущены на свободу западные наемники, хотя и их, как и «азовцев» обещали судить в Донбассе, а спикер Госдумы Вячеслав Володин даже анонсировал специальное решение парламента, запрещающее их обмен (вскоре Володин об этом обещании забыл). Часть этих западных наёмников уже вернулись на фронт и убивают русских. Вне всякого сомнения, их примеру последуют и большинство нацистов «Азова».

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«У Украины теперь есть командиры с бесценнейшим опытом современных боевых действий. А помните, мы смеялись, когда они сдавались? Но они сдавались, четко зная свою судьбу», – пишет военкор Кирилл Имашев.

«Для полноты впечатлений от сегодняшних новостей не хватает только известия о продлении Россией зерновой сделки. И будет полный комплект. Больше «жестов доброй воли»! Больше!» – не сдерживается военный эксперт Игорь Коротченко.

Политолог Марат Баширов намекает, что с освобождением «азовцев» кто-то нарушил обязательства – можно предположить, что речь идет о руководстве Турции, которое, возможно, так реагирует на нежелание Москвы продлевать «зерновую сделку».

«Непонятно почему и кто нарушил обязательство. Мы повлиять уже не могли, но у нас же тоже были какие-то обязательства? И как теперь с ними?» – пишет Баширов.

Если выдача боевиков – действительно демарш Эрдогана, накануне выступившего в присутствии Зеленского с антироссийской речью, – можно ждать и следующего хода Анкары – запуска «зернового коридора» без оглядки на протесты Москвы – под охраной кораблей ВМФ Турции в расчете на то, что русские не решатся их атаковать.

«После переизбрания г-н Эрдоган может откровенно поддерживать Киев, ибо уже не нуждается в политической поддержке Москвы, у которой против г-на Эрдогана все равно нет методов. Плевок, конечно, смачный», – считает экс-депутат горсовета Одессы Лев Вершинин.

Белорусский политолог Алексей Дзермант полагает, что демарш Эрдогана – последствие мятежа Евгения Пригожина.

«То, что Эрдоган отдал главарей «Азова» Зеленскому – это, конечно, жест, сигнализирующий о его восприятии слабости России. И это восприятие усилилось после мятежа вагнеровцев. И это нарушение условий сделки. На Востоке постоянно, всегда должны чувствовать вашу силу и понимать пределы своих фокусов. Если этого нет, будут садиться на голову», – считает Дзермант.