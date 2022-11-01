Эрдоган выпал из «зернового коридора» после разговора с Путиным

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Новости Украины

Украина, Турция и ООН приостановили движение по «зерновому коридору в Черном море.

Об этом сообщает украинский телеканал «Прямый», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Делегации Украины, Турции и ООН договорились не планировать какое-либо движение судов в границах Черноморской зерновой инициативы на 2 ноября», – говорится в заявлении представительства ООН и подчеркивается, что остановка временная и экстренная.

Этому решению предшествовал телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Путин проинформировал коллегу о причинах принятого Россией решения приостановить действие зерновой сделки.

«Подчёркнуто, что киевский режим при поддержке западных кураторов использовал созданный для транспортировки украинских зерновых морской гуманитарный коридор с целью осуществления ударов по инфраструктуре и кораблям российского Черноморского флота в Севастополе, которые обеспечивали безопасное функционирование упомянутого маршрута. Необходимо провести детальное расследование обстоятельств этого инцидента, а также после получить от Киева реальные гарантии неукоснительного соблюдения стамбульских договорённостей, в частности, о неиспользовании гуманитарного коридора в военных целях. Только после этого можно было бы рассмотреть вопрос о возобновлении работы в рамках этой «Черноморской инициативы», – сообщает пресс-служба Кремля.

Президент России напомнил о невыполнении и второй части пакетных договорённостей – по разблокировке экспорта российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.

«После разговора Эрдогана с Путиным Турция заявила, что с завтрашнего дня корабли уже в Одессу и Очаков за украинским зерном не пойдут. Жестче надо, жёстче», – написал в своем ТГ-канале политолог Сергей Марков.

Военный эксперт Борис Рожин сообщает, что еще вчера британские страховщики отказались страховать любые суда участвующие в “зерновой сделке”.

«Некоторые уже начали видеть чуть ли не капитуляцию в том, что Россия лишь «приостанавливает» участие в зерновой сделке. Неужели кто-то действительно думает, что «зерновая сделка» могла бы состояться, если бы она не была выгодна России? Полный ее срыв совсем не в интересах России, другое дело, что ее надо сделать более выгодной – нам. На это и будут направлены переговоры», – написал эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин.