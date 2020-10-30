Эрдоган зарвался и пошел против всех

30.10.2020, Москва (0 Олег Кравцов

Президент Турции Реджеп Эрдоган на заседании фракции правящей Партии справедливости и развития выступил с резкими обвинениями в адрес России.

Об этом, передает корреспондент «Политнавигатора», пишет «Независимая газета».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Отмечается, что Эрдоган обвинил Москву в нежелании добиваться мира в Сирии и заодно «сообщил о некоей красной черте в Карабахе, которую нельзя переступать», о чем, по словам турецкого президента, он проинформировал российского коллегу Владимира Путина.

Также Эрдоган возмущен ударом российских ВКС по боевикам в сирийской провинции Идлиб:«Нападение России на силы Сирийской национальной армии в районе Идлиба свидетельствует о том, что она не желает прочного мира и спокойствия в регионе».

В свою очередь руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций» Алексей Малашенко считает, что вскоре Эрдоган даст задний ход

«Такое впечатление, что Эрдоган теряет чувство меры. Проще говоря, он зарвался. Это происходит с ним после Карабаха. Он решил сразу со всеми конфликтовать: с Россией, Францией, США, арабскими странами. Если он думает, что благодаря такой позиции его поддержит мусульманский мир, то ошибается. Его даже внутри страны не поймут. Что касается России, то нам с Турцией объективно надо договариваться. Давайте подождем дня два-три. Я думаю, Эрдоган даст задний ход. Скажет, что его не так поняли», – предполагает Малашенко.