Эстония на пороге большой войны с памятниками

28.08.2020, Москва, Владимир Гладков

Оказавшийся под угрозой сноса мемориальный комплекс Маарьямяги в Эстонии может стать заложником политических игрищ местных парламентариев.

Об этом сообщает эстонский ресурс «err.ee», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, правительство Эстонии намеревается снести мемориальный комплекс посвященный русским морякам-балтийцам. Глава эстонского МВД, основатель Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме назвал этот памятник «символом оккупационного периода».

«Я лично считаю его (мемориал на Маарьямяги – ред.) символом оккупационного периода, он, подобно Горхоллу и другим объектам, несет на себе безобразную печать модернизма советского времени. Давайте подойдем к делу прагматично: эти объекты разрушены, Горхоллу нужны десятки миллионов, комплекс разваливается. С практической точки зрения приведение в порядок этих объектов неразумно. Разумнее было бы их снести», – сказал Хельме.

Упоминаемый министром Горхолл – это культурно-спортивный комплекс, подаренный Таллину Советским Союзом к летней Олимпиаде 1980 года. Примечательно, что при СССР архитекторы Горхолла (все этнические эстонцы) получили за него Государственную премию СССР, а при независимости объект оказался разрушен и заброшен. В таком же состоянии находится и мемориал на Маарьямяги. Вечный огонь не горит, памятный обелиск разрушается, трибуны исписаны граффити.

При этом провластная Центристская партия резко осудила данную инициативу.

«Пока у власти в Таллине находится Центристская партия, Горхоллу, да и мемориалу на Маарьямяги снос не грозит: как сказал мэр столицы Михаил Кылварт, город с памятниками не воюет», – цитирует вице-мэра Таллина Вадима Белобровцева издание «Rubaltic».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ситуацию.

«На днях стало известно о новых планах эстонских политиков по борьбе с оставшимися в стране элементами «советского наследия». На этот раз речь идет о построенном в 1960 г. мемориале на холме Марьямяги в Таллине в память о героизме моряков Балтфлота в период Первой мировой войны. По мнению министра внутренних дел Эстонии Хельме, данный объект, находящийся в полуразрушенном состоянии, является «символом оккупационного периода» и поэтому должен быть снесен.

В руководстве города, однако, возобладали куда более адекватные оценки. Как отметил столичный мэр Кылварт, Таллин войну с памятниками не ведет и готов выкупить памятник, чтобы заняться приведением его в порядок.

Будем надеяться, что в Эстонии все-таки возобладает здравый смысл, и политические силы страны не позволят себе очередную провокацию, которая, безусловно, способствовала бы дальнейшей дезинтеграции многотысячной русскоязычной общины и стагнации двусторонних отношений», – сказала представитель МИД РФ.

«Со своей стороны продолжим, в том числе на международных площадках, активную работу по противодействию переписыванию общей истории и осквернению советских мемориалов в Прибалтике», – добавила Захарова.

Примечательно то, что EKRE, к которой относится Хельме, является союзником по правящей коалиции с Центристской партией. При этом данный «союз» сопровождают громкие скандалы, выяснения отношений и отмежевания друг от друга буквально по каждому поводу.

«В таких условиях советские памятники в Эстонии могут стать главными жертвами политических манипуляций и борьбы за власть между партиями», – отметили в «Rubaltic».

Предполагается, что «консерваторы» EKRE могут использовать тему памятников для развала коалиции с центристами. Другой вариант – заставить «союзников» изменить позицию по памятникам ради сохранения коалиции, чтобы пропиариться и удовлетворить аппетиты националистического электората. Кроме того, в издании не исключают, что снос памятников может стать идеологической платформой для объединения EKRE с ныне пребывающей в оппозиции Партией реформ, лидеры которой 13 лет назад решились снести «Бронзового солдата». Всё вышесказанное приводит к выводу, что ближайшие выборы Эстонию могут ждать новые «бронзовые ночи» и войны с памятниками.

Стоит добавить, что этим летом, в год 75-летия Великой Победы, официальный Таллин открыл памятник гитлеровским коллаборантам из банды «лесных братьев».