Эстония устроила антироссийскую провокацию с «Мемориалом» и Нобелевской премией

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Парламентарии Эстонии, входящие в депутатскую группу «в поддержку Алексея Навального и других политзаключенных РФ», инициировали выдвижение на Нобелевскую премию мира псевдо-«правозащитную» организацию «Мемориал».

Ранее она была признана в России иностранным агентом и недавно запрещена по решению суда. Это произошло после многочисленных случаев оправдания «Мемориалом» гитлеровских коллаборационистов и современных экстремистов в РФ.

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Провокационная антироссийская инициатива возмутила руководителя движения «Ветераны России» Ильдара Резяпова.

«Нобелевская премия мира (важно – мира) давно стала чем-то очень странным. Ну и следует помнить, что она к первоначальной никакого отношения уже не имеет. Прибалтика живёт только за счёт русофобии и для них абсолютно не важно, что деятельность «Мемориала» противоречит п.5 Резолюции Генеральной ассамблеи ООН от 01 ноября 2019 года «Борьба с героизацией нацизма, неонацизма и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости», а также п.7 ст.25 «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации», – заявил Резяпов.

Политический обозреватель Борис Рожин считает, что Нобелевская премия уже давно дискредитирована, и история вокруг «Мемориала» является тому подтверждением.

«Уже давно известно, хорошим людям Нобелевскую премию мира не дают», – комментирует Рожин.

С ним согласен историк Армен Гаспарян, который считает нынешнюю провокацию вокруг премии ожидаемой. Он напоминает, что «Мемориал» работал «на зарубежные гранты со всеми вытекающими из этого последствиями» – по заданию спонсоров организация могла «любого назначить узником совести, жертвой политических гонений и так далее».

«На мой взгляд, это дико, хотя Нобелевская премия мира после Обамы – это мало соответствующая изначальному названию и смыслу награда. Тем не менее, повторю, не удивлен», – заявил Гаспарян «ПолитНавигатору».