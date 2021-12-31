МемориалGoHome: Фальшивая скорбь либералов

Либеральная общественность перед новым годом развернула кампанию в поддержку ликвидированной накануне организации-иноагента «Мемориал». Беглый олигарх Михаил Ходорковский выступил с «пророчеством»: палачи Большого террора сами стали его жертвами, а сейчас якобы будет аналогичная ситуация с российскими элитами, но «уже без» Мемориала», который «единственный всех защищал».

Опрошенные «ПолитНавигатором» эксперты отмечают: либералы умалчивают, что США и европейцы стояли у истоков Гражданской войны в России. Финансировали её с целью уничтоженных страны. Результатом стал, в том числе, голод в Поволжье, на Украине, в Казахстане и т.д. Также либералы позабыли, что именно американцы создавали «Мемориал» и его финансировали.

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Олег Матвейчев, депутат Госдумы:

«Для всех патриотов закрытие «Мемориала» – это огромный подарок к Новому году, потому что «Мемориал», который начинал свою деятельность еще в 80-х годах, все это время занимался фальсификацией истории, клеветой на наш народ, реабилитацией нацистов, власовцев, бандеровцев и тому подобных. Всех, кого при Сталине посадили, а большая часть из них была посажена абсолютно заслуженно за мародерство, коллаборационизм, за дезертирство, спекуляции. Все эти посаженные люди для «Мемориала» являются героями. Все эти отбросы общества реабилитировались, брались на щит, делались героями в противоположность истинным героям, победителям, которые победили фашизм. По сути, «Мемориал» впрямую реабилитировал фашистов, коллаборантов и работал, что называется на Геббельса и Гитлера. «Мемориал» всегда финансировался Западом, вел себя агрессивно по отношению к нашему народу и нашей истории, и абсолютно заслуженно был закрыт. Они рассчитывали, что не будут регистрироваться иностранным агентом, и их не закроют, думали, как Ходорковский заявлял, что его американские десантники приедут на Красную площадь выручать, так и «Мемориал» думал, что лично Байден будет звонить Путину и прикажет «Мемориал» не закрывать. Никто бы за них не позвонил, а если и позвонил бы, то это ничего бы не изменило».

Александр Дудчак, экономист:

«Существование такой организации, как «Мемориал», финансируемой из-за рубежа, проводившей явно антироссийскую деятельность, было явным перегибом. И демонстрацией ненужной «толерантности». Закрытие – вовсе не ущемление демократии и свободы слова, а торжество справедливости. Мы не дождемся покаяния от тех, кто финансировал «Мемориал» в преступлениях их стран – в поддержке Гражданской войны в России – они все стремились к расчленению нашего государства на множество мелких подконтрольных Западу территорий. И попытки реализации такой политики были и позже – во время Второй мировой, при развале СССР в 91-м. Фейки, распространяемые Западом, и поддерживаемые на территории стран – бывших республик Союза о голоде 30-х – тоже одно из любимых информационных направлений во внесении раздора внутри нашего общества. Они давно развенчаны, в том числе и учеными в США. Почему-то забывают о том, какие страны вводили блокаду в отношении СССР, кто даже за золото отказывался торговать с тем нашим государством. Они традиционно защищают палачей, нацистов, террористов. Так было после Победы 1945 года, так происходит и сейчас с поддержкой украинских террористов на Донбассе. О возобновлении деятельности такой конторы, как «Мемориал» и речи быть не может. Собаки лают, караван идет».

Владимир Корнилов, политолог:

«Надеюсь, что настоящими историческими изысканиями, в том числе относительно сталинских репрессий или репрессий в другие периоды, будут заниматься у нас здесь, в России, внутри, а не навязывать свои нарративы с Запада. Представьте, если структура, подобная «Мемориалу», появится в США – по всем американским стандартам, будут созданы ячейки, они будут содержаться на российские деньги и изучать историю, скажем, войны Севера и Юга. Там есть, чего поизучать. Или заниматься делами, связанными с движением BLM. Как вы думаете, сколько дней, месяцев протянет подобная структура в Америке до того, как ее объявят иностранным агентом и пригрозят уголовными последствиями, в отличие от более гуманного российского закона? В этой связи нельзя удивляться тому, что Россия, делая кальку с американского, подчеркну, законодательства, тем не менее, действует более гуманно».