«Это брехня и неправда!» – Парубий спасает Порошенко от импичмента

28.02.2019, Киев, Владимир Гладков

Аппарат Верховной рады забраковал документ о создании временной следственной комиссии для начала процедуры импичмента президента Украины Петра Порошенко.

Об этом во время заседания украинского парламента заявила кандидат в президенты, лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Третьи сутки фактически держит в шоке страну информация о том, что завод президента и главнокомандующего Украины отмывал деньги через «Ленинскую кузню», поставляя абсолютно непригодные для использования запчасти из страны-оккупанта с откатом в 2 – 4 раза дороже для украинского оборонпрома», – заявила Тимошенко.

«На улице под Верховной радой стоят тысячи людей и требуют импичмента президенту, который во время войны занимался мародёрством. Но парламент уже третьи сутки не может принять решение о создании временной следственной комиссии как первого шага начала процедуры импичмента. Парламент сегодня является сообщником с президентом и его коррумпированным окружением», – добавила политик.

Также Тимошенко показала документ о создании временной следственной комиссии, которую подписала «Самопомощь», «Радикальная партия», «Видродження», «Батькивщина», внефракционные депутаты и часть «еврооптимистов».

«К сожалению, листы для сбора подписей не просто аннулировали, но ещё и не регистрируют их в секретариате Верховной рады проект постановления о создании временной следственной комиссии», – пожаловалась лидер «Батькивщины».

Однако спикер парламента Андрей Парубий заявил, что специально разбирался в ситуации и ничего незаконного в действиях аппарата.

«Я хочу сказать, что с трибуны прозвучала брехня и неправда. И ещё постоянно применяется давление на членов аппарата с требованием вынудить госслужащих действовать незаконно. Я прошу прекратить давление на работников аппарата, они будут действовать исключительно в рамках закона. И прекратите задействовать госслужащих в своих предвыборных кампаниях», – добавил Парубий.