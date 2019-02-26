Двойной скандал: Порошенко воровал на армии. Россия продавала ему оружие

26.02.2019, Киев, Владимир Гладков

На Украине разгорается грандиозный скандал – журналисты вскрыли схему, на которой ближайшее окружение Петра Порошенко заработало миллиарды долларов, закупая контрабандой старые армейские комплектующие из России, которые потом с наценкой перепродавало в Вооруженные силы Украины.

Накануне выборов компромат будет использоваться оппонентами Порошенко. Однако возникает вопрос – почему из России в условиях применения Украиной армии против русского населения Донбасса продолжались поставки комплектующих для ВСУ?

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Сенсационное расследование опубликовал украинский проект «Bihus.info», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Игорь Гладковский, сын замсекретаря Совбеза Олега Гладковского, был непосредственным участником миллионных схем хищения в оборонном комплексе.

В 2015 году он вместе с партнерами Андреем Рогозой и Виталием Жуковым организовал поставки контрабандных российских деталей для военной техники ВСУ.

Государственные оборонные предприятия переплачивали за товар в 2-4 раза, покупая его у фирм-прокладок. Руководству концерна «Укроборонпром» было известно о мошеннических сделках.

По словам проводивших расследование журналистов, осенью 2018 года ими было получено анонимное письмо с архивом переписок фигурантов аферы.

Как свидетельствует обнародованная переписка, Игорь Гладковский согласовывал договоры, в частности, через своего отца, который кроме должности в Совбезе, также имел бизнес-отношения с Порошенко.

Жуков и Рогоза, в свою очередь, занимались так называемой «текущей черной работой» – договоренностями с поставщиками, переводом средств и непосредственной организацией поставок.

В переписке прямо говорится о контрабанде из России и обсуждается перечисление средств.

По расчётам журналистов, коррупционеры «заработали» через 3 основные фирмы-прокладки не менее 250 миллионов гривен. Одной из таких фирм является «Кузница на Рыбальском», которая ранее принадлежала Петру Порошенко.

«Вчерашнее журналистское расследование о хищениях сотен миллионов долларов окружением Порошенко в армии – это и есть госизмена и прямая поддержка России за счёт уменьшения собственной обороноспособности.

А ещё – это источник средств, которые сейчас раздают функционеры Порошенко при подкупе избирателей. Замкнутый круг – грабить свою армию и бюджет, на украденные деньги покупать избирателей, пугая их Россией, а на купленные голоса – грабить свою армию по второму кругу и собирать деньги на новый подкуп избирателей», – возмущается экс-замглавы президентской администрации Андрей Портнов, ранее работавший на Юлию Тимошенко, затем перебежавший к Януковичу, а теперь активно критикующий Порошенко.