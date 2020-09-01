«Это будет крах». Украина села в лужу с экспортом бракованной бронетехники

01.09.2020, Киев, Максим Карпенко

Ирак готовится возобновить закупки вооружения у Украины.

Об этом на сайте Defence Express пишет украинский военный эксперт Сергей Згурец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информации Згурца, представители оборонного ведомства Ирака планируют посетить Киев в ближайшее время. Эксперт отмечает, что стороны могут разговаривать о закупке скандальных БТР-4, противотанковых ракетных комплексов и реактивных систем залпового огня.

Однако, перед этим будет поставлен вопрос о выполнении Украиной предыдущего контракта, который Ирак заключил еще в 2009 году. Тогда арабское государство планировало закупить у Украины 420 БТР-4, 6 военно-транспортных самолетов и заключить контракт на ремонт и обслуживание авиатехники.

В целом речь могла идти об общем объеме поставок на сумму в 2,4 миллиарда долларов, но министерство обороны Ирака отказалось принимать некачественный самолет Ан-32 и, «забраковала» испытания партии из одиннадцати БТР-4Е. В их корпусах, напомним, были обнаружены трещины.

Примечательно, что позже эти же БТР были проданы украинской армии.

Огурец отмечает, что судьба будущих контрактов между Ираком и Украиной будет напрямую зависеть от исполнения старых договоренностей.

«Иракцы, кажется, уже тоже по горло сыты «четверками». Можно прогнозировать, что их прежде всего будут интересовать быстрые и заметные проекты, которые действительно связаны с усилением потенциала иракской армии в короткий промежуток времени. Иначе министру обороны Ирака будет сложно доказать своему премьеру, что дальнейшие отношения с Украиной действительно имеют смысл.

Вероятно, иракцам будет предложен широкий спектр высокоточной продукции, которая разработана и изготавливается ГосККБ «Луч». В частности, ряд новых противотанковых ракетных комплексов, также речь пойдет и о высокоточных РСЗО. Но этого будет мало. Особенно учитывая общий финансовый опцион в $500 млн, который и по сей день с иракской стороны не отменен.

Хочется надеяться, что Киев уже приготовил козыри для этой игры. С учетом того, что визави при отсутствии адекватных предложений могут настаивать и на возврате ранее выплаченного аванса. Тогда это будет крах», – пишет Згурец.