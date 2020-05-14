14.05.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Украина
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Это была ловушка для Поклонской: Жена выгораживает Гордона


Олеся Бацман, жена одиозного украинского пропагандиста Дмитрия Гордона, бросилась на защиту мужа, которого украинские патриоты обвиняют в выходе недопустимого интервью депутата Госдумы Натальи Поклонской, якобы, популяризирующего идеи Русской весны.

Бацман заявила, что, взяв интервью у Поклонской, ее супруг оказывал помощь фейковой «прокуратуре АРК» в сборе показаний и свидетельств «аннексии Крыма».

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«Я бы сказала, что интервью с Натальей Поклонской не просто можно было делать, а его нужно было делать, потому что оно представляет государственный интерес. Вопросы Дмитрия Гордона были четкие, жестко артикулированные и неприятные собеседнице. А ее ответы – это прямые свидетельства российской агрессии против Украины. И то, что прокуратура Автономной республики Крым уже заявила о том, что Украина будет использовать эти ее ответы в судах за Украину – тому доказательство», – заявила Бацман.

«Я думаю, что после заявления Прокуратуры Автономной республики Крым даже те, кто до этого кричал, что это «зрада», поняли, что иногда нужно видеть немножко дальше, чем собственный нос», – добавила жена Гордона.

Ее речь прервал телеведущий Максим Назаров, напомнивший, что, когда по телеканалу «Наш» было показано интервью бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, Нацсовет по телевидению и радиовещанию оштрафовал канал на 100 тысяч гривен.

Гордону, чье интервью с Поклонской вышло на Youtube, а не на ТВ, штраф не грозит. Интересно, что и сам он, и Бацман прежде не заступались за каналы, которые подвергались травле после выхода эфир неугодных для режима гостей.

«В данном случае то, что Прокуратура АРК, которая находится филиально в Украине, заводит дело или к делу прикрепляет интервью, – это говорит о том, что прокуратура у нас непрофессиональная. Потому что ни одного свидетельствова Поклонская нового в принципе не озвучила. По всем тем статьям, по которым ее преследуют в Украине, на какую-то новую статью она не наговорила», – заметил также телеведущий.

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