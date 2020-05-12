12.05.2020, Симферополь, Максим Карпенко
 
Крым, Политика, Россия, Украина
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Поклонская нарушила карантин ради Украины


Депутат Госдумы Наталья Поклонская нарушила режим самоизоляции во время записи вчерашнего интервью украинскому пропагандисту Дмитрию Гордону.

Об этом в своем блоге заявил крымский общественник Александр Талипов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Талипова, Поклонская давала интервью из ресторана «Simfero» в центре Симферополя, откуда открывается вид на собор Александра Невского, который был в кадре. Однако ресторан должен был быть закрыт во время режима повышенной готовности.

Судя по опубликованной фотографии, в подготовке записи интервью принимала участие целая съемочная группа.

«Наталья Поклонская прилетела из Москвы в Крым, хотя буквально месяц назад заявляла: – «Сидите дома!». В Крым с её слов она не летает, сидит дома в Москве и никому не советует нарушать самоизоляцию…

То есть в период пандемии, Наталья Владимировна прибыла из Москвы, самоизоляцию нарушила, находилась в общественном месте, более чем в 100 метрах от дома, для неё открылись двери ресторана, множество людей обслуживали проведение интервью и подвергали свои жизни опасности, так как Наталья прибыла из региона с повышенным уровнем заражения вирусом», – негодует Талипов.

Ранее на нарушении режима самоизоляции попался вице-премьер Крыма Евгений Кабанов, отправившийся гулять по лесу и купаться в море в период ограничительных мер на полуострове.

Кабанов свою ошибку признал и принес извинения.

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