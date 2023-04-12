«Это чистый BLM»: Арестович входит в роль борца с нацистами

Вадим Москаленко.  
12.04.2023 16:51
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Украина


Как и предсказывалось ранее, бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович после своего формального увольнения начинает входить в роль защитника русскоязычных жителей Юго-Востока.

В свежем эфире на канале «Alpha media» Арестович подверг критике украинских радикалов, которые считают себя вправе определять, кто является истинным украинцем и придумывать наказание для всех, кто не соответствует их стандартам.

Как и предсказывалось ранее, бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович после своего формального...

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«У них  есть очень интересная установка, и это симптом очень тяжёлого психологического расстройства – они искренне считают, что они имеют право устанавливать стандарт украинца, и определять стандарт, кто есть украинец. То есть они сидят как бы в тройках, за столом, и показывают – этот украинец правильный, а этот неправильный», – картинно возмутился Арестович.

Он подчеркнул, что зачастую даже украиноязычных сограждан обвиняют в «малороссийстве» и объявляют врагами.

«Эти «сталинские тройки», которые засели за столами и объявляют, кто здесь настоящий украинец, они не понимаю, до какой степени патологичная вся эта история. Они присвоили себе монополию.

И они максимально примитивизируются. Если посмотреть, это чистый BLM, с целованием неграм ботинок, самобичеванием людей, которые угнетали [Украину]. Принцип коллективной ответственности, который полностью антиевропейский, потому что Европа целиком стоит на индивидуализме. Попытка наложить ответственность за то, что происходило 70, 100, а то и 400 лет назад», – добавил Арестович.

Напомним, ранее в Киеве высказывалось мнение, что после увольнения из офиса президента Алексей Арестович перекрасится в «защитника» русских и православных на Украине для того, чтобы выступит в качестве в лидера юго-востока страны, на замену запрещенной ОПЗЖ, с целью подмять оставшийся ничейным электорат.

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