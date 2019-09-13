«Это действительно больно», – Сербия жахнула США в Китае

13.09.2019, Москва, Елена Острякова

Сборная США уступила команде Сербии в полуфинале утешительного раунда чемпионата мира по баскетболу в Китае. Окончательный счёт матча — 94:89 в пользу Сербии.

«Соединенные Штаты приехали в Китай, чтобы снова стать лучшей баскетбольной командой в мире. Они отправятся домой с худшим счетом, показанным в истории программы. Американцы – самая титулованная команда в мире – будут седьмыми или восьмыми в Китае, в зависимости от результата их утешительного финала в субботу», – пишет The New York Times.

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«Это действительно больно», – сказал тренер команды США Джо Харрис.

Последний раз США проигрывали подряд матчи на уровне Кубка мира в 2002-м году на чемпионате мира в Индианаполисе.