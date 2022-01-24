«Это действительно опасно»: ВСУ подтянули к линии фронта системы «Смерч» и «Ураган»

24.01.2022  18:51 (Мск), Москва,
Владимир Гладков.  
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Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, геноцид, Дзен, Донбасс, нацизм, Общество, Политика, Россия, Сюжет дня, Украина
Новости Украины

Украина всесторонне готовится к наступлению на Донбасс – в зону «ООС» стягиваются войска, военная техника и полученное от Запада летальное вооружение.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина всесторонне готовится к наступлению на Донбасс – в зону «ООС» стягиваются войска, военная...

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«По характеру тех мероприятий, которые проводятся со стороны Украины,  это идет подготовка к наступлению. Я говорю о том, что подтягивается техника, готовятся танковые экипажи, причем готовятся они в тех местах дислокации, куда отводились. Там замечены и танковые расчеты, артиллерийские расчеты сосредоточены.

Помимо этого, вызывают очень серьёзные опасения системы «Смерч» и «Ураган». Донбасс, увы, знаком с ними. Это то, что действительно опасно.

И что ещё немаловажно – это медийная накрутка, которая сопровождает данные события. Имеется в виду и подтягивание к линии соприкосновения иностранных журналистов, и инструкторы, которые уже вблизи позиций открыто фотографируются и выкладывают в Интернет. Я говорю об инструкторах из США, Великобритании.

Поэтому мы сейчас в повышенном режиме готовности, потому что от Украины можно ожидать всего», – сказал Пушилин.

Глава ДНР также отметил, что на территории Донбасса присутствуют и американские противотанковые ракеты «Javelin», хотя они и не находятся на самой линии соприкосновения. Касательно же иностранных ЧВК в зоне «ООС» – информации пока нет.

«Чем противодействовать, найдётся. Что нет – докупим у самой же Украины, или это будут трофеи.

Мы уже имеем опыт 2014-2015 годов, со всем справимся. Но надеюсь, до этого не дойдет. Мы со своей стороны делаем все, чтобы конфликт был урегулирован мирным способом», – добавил он.

Руководитель республики подчеркнул, что пока нет никаких контактов с Киевом, которые позволили бы надеяться на мирное урегулирование.



«Задействована только переговорная площадка в Минске, которая сейчас по вине Украины пробуксовывает», – резюмировал Пушилин.

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