«Это действительно опасно»: ВСУ подтянули к линии фронта системы «Смерч» и «Ураган»

Украина всесторонне готовится к наступлению на Донбасс – в зону «ООС» стягиваются войска, военная техника и полученное от Запада летальное вооружение.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По характеру тех мероприятий, которые проводятся со стороны Украины, это идет подготовка к наступлению. Я говорю о том, что подтягивается техника, готовятся танковые экипажи, причем готовятся они в тех местах дислокации, куда отводились. Там замечены и танковые расчеты, артиллерийские расчеты сосредоточены.

Помимо этого, вызывают очень серьёзные опасения системы «Смерч» и «Ураган». Донбасс, увы, знаком с ними. Это то, что действительно опасно.

И что ещё немаловажно – это медийная накрутка, которая сопровождает данные события. Имеется в виду и подтягивание к линии соприкосновения иностранных журналистов, и инструкторы, которые уже вблизи позиций открыто фотографируются и выкладывают в Интернет. Я говорю об инструкторах из США, Великобритании.

Поэтому мы сейчас в повышенном режиме готовности, потому что от Украины можно ожидать всего», – сказал Пушилин.