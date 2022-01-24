«Это действительно опасно»: ВСУ подтянули к линии фронта системы «Смерч» и «Ураган»
Украина всесторонне готовится к наступлению на Донбасс – в зону «ООС» стягиваются войска, военная техника и полученное от Запада летальное вооружение.
Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«По характеру тех мероприятий, которые проводятся со стороны Украины, это идет подготовка к наступлению. Я говорю о том, что подтягивается техника, готовятся танковые экипажи, причем готовятся они в тех местах дислокации, куда отводились. Там замечены и танковые расчеты, артиллерийские расчеты сосредоточены.
Помимо этого, вызывают очень серьёзные опасения системы «Смерч» и «Ураган». Донбасс, увы, знаком с ними. Это то, что действительно опасно.
И что ещё немаловажно – это медийная накрутка, которая сопровождает данные события. Имеется в виду и подтягивание к линии соприкосновения иностранных журналистов, и инструкторы, которые уже вблизи позиций открыто фотографируются и выкладывают в Интернет. Я говорю об инструкторах из США, Великобритании.
Поэтому мы сейчас в повышенном режиме готовности, потому что от Украины можно ожидать всего», – сказал Пушилин.
Глава ДНР также отметил, что на территории Донбасса присутствуют и американские противотанковые ракеты «Javelin», хотя они и не находятся на самой линии соприкосновения. Касательно же иностранных ЧВК в зоне «ООС» – информации пока нет.
«Чем противодействовать, найдётся. Что нет – докупим у самой же Украины, или это будут трофеи.
Мы уже имеем опыт 2014-2015 годов, со всем справимся. Но надеюсь, до этого не дойдет. Мы со своей стороны делаем все, чтобы конфликт был урегулирован мирным способом», – добавил он.
Руководитель республики подчеркнул, что пока нет никаких контактов с Киевом, которые позволили бы надеяться на мирное урегулирование.
«Задействована только переговорная площадка в Минске, которая сейчас по вине Украины пробуксовывает», – резюмировал Пушилин.
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