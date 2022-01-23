Пушилин сообщил тревожные данные разведки о ситуации на линии фронта

23.01.2022  17:45 (Мск), Москва,
Владимир Гладков.  
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Война, ВСУ-убийцы, Дзен, Донбасс, Украина
Новости Украины

Поскольку Украину продолжают накачивать летальным вооружением, а в зону «ООС» стягиваются националисты и диверсанты, республики Донбасса вынуждены находиться в постоянной готовности.

Об этом в эфире YouTube-канала «Соловьёв.Live» заявил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Поскольку Украину продолжают накачивать летальным вооружением, а в зону «ООС» стягиваются националисты и диверсанты,...

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«Мы не имеем права не быть бдительными в такие периоды. Потому что имеем дело с Украиной. Мы фиксируем всё, что происходит, сколько вооружения поставляется со стороны определённых западных стран.

Великобритания последняя разродилась противотанковыми гранатомётами – да, устаревшие, но всё ещё опасные, и которые могут наносить очень серьёзный ущерб. Это сотни тонн и другого летального вооружения со стороны Великобритании.

Это стягивание наиболее оголтелых радикалов, я имею в виду «Правый сектор». Мы знаем точки дислокации. Мы знаем и про подготовку диверсионных групп, у которых стоят цели – конкретно террористические акты. Никто этого не стесняется, никто особо не скрывает.

Мы же, со своей стороны, готовы. Проводим периодически слаженность подразделений, экстренных служб. По-другому не можем. Ну и, безусловно, это наши ребята, которые стоят на передовой, готовы ко всему», – сказал он.

Однако Денис Пушилин подчеркнул, что Украина планирует проведение терактов на опасных промышленных объектах ЛДНР.

«Диверсионные группы продолжают сейчас находиться у линии соприкосновения. Будет ли какая-то атака на инфраструктурные объекты газоснабжения, водоснабжения, линии электропередач – посмотрим. Пока они в режиме ожидания.

Но следующая задача, которая у них есть и о которой мы знаем – это промышленные объекты. И всё, что связано с химическими участками на этих предприятиях», – резюмировал глава республики.



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