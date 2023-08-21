«Это диверсия!» – в Киеве обвинили Зе-власть в уничтожении ВПК

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Проведение презентации производителей дронов в Чернигове было преступлением местного руководства, которое даже не попыталось запретить мероприятие или перенести его в безопасное место.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил украинский общественник, глава «Союза защиты предпринимательства» Сергей Доротич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В студии попросили прокомментировать удар по презентации производителей дронов в Чернигове, «не рановато ли украинцы перестали бояться».

«Эта бравада несвоевременна, как минимум. Дёргать чёрта за усы – смысла нет. Ну, додёргались, и что? Ну, не боитесь, да. А разве боялась та шестилетняя девочка? Зачем подвергать этой опасности других. Я не понимаю родителей, которые берут с собой детей на концерты и другие массовые мероприятия. Хотите провести такое мероприятие – проведите его в метро «Арсенальная», это самое глубокое метро, которое выдерживает и ядерный удар. Пожалуйста, там проводите мероприятия, презентации. Есть и другие безопасные места, там, где не будет рисков для гражданских, и где такие встречи будут более эффективными, потому что не будут мешать посторонние», – призвал Доротич.

Он подчеркнул, что в уничтожении оборонительного потенциала Украины виноват Владимир Зеленский и вся его вертикаль власти.

«Облгосадминистрация, как глаз и рука Зеленского, должна была сказать, нельзя этого делать. Но этого не сделали. Поэтому ответственность лежит чётко на президентский вертикали, как за все судьбоносные решения в нашей стране. Виноват Офис президента, который не назначил профессионального человека, или вовремя не отреагировал, потому что это не первое такое мероприятие, аналогичные проходили в Харькове. Надо проводить серьёзные расследования, и карать тех власть имущих, которые разрешали эти действия, подвергая большой опасности мирных и военных, разработчиков и учёных. Если люди смогли изготавливать в наших плохих условиях, потому что у нас худшие условия для развития бизнеса, а в изготовлении военной техники ещё больше препон. И если они смогли это сделать, хотят это делать, то уничтожение таких людей – это гвоздь в крышку гроба Украины. Это, как минимум, диверсия, сознательное уничтожение оборонительного потенциала Украины! Нельзя проводить такие мероприятия в мирных городах», – подытожил он.