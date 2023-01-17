«Это другое»: Полиция разогнала немецких «онижедетей», избивая и ломая кости

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Немецкая полиция завершила изгнание экологических активистов из села Лютцерат. Теперь правоохранители и протестующие (там была разнообразная публика – помимо экологов, леваки и люди с флагами ЛГБТ) обвиняют друг друга в насилии. Так или иначе, но если бы нечто подобное произошло в России, весь мир бы уже стоял на ушах из-за «зверств правоохранителей». В Германии же – «это другое», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В понедельник, 16 января, полиция окончательно зачистила акцию протеста в селе Лютцерат, в районе добычи бурого угля в земле Северный Рейн-Вестфалия. При этом основные столкновения эко-активистов с полицией состоялись в субботу, когда в близлежащем городке Кеенберг состоялась многотысячная демонстрация. На неё прибыли люди из многих стран мира, была среди них и Грета Тунберг.

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Мир облетели фотографии столкновений полиции с активистами, на которых вооруженные люди избивали протестующих в чистом поле. Это сопровождалось комментариями работавших на акции медиков, по мнению которых офицеры избивали демонстрантов «без разбора». Они также говорят о сломанных костях и сломанных носах. Согласно сообщению организаторов демонстрации, протестующие получили серьезные травмы, жалуясь на «крайнее насилие» со стороны полиции.

Вопреки утверждениям организаторов протеста, в полиции утверждают, что в ходе столкновений с силовиками никто серьезно не пострадал. Между тем, полиция сообщила о 70 своих служащих, которые получили ранения. Однако многие из них получили ранения из-за раскисшего грунта, а не в результате столкновений с демонстрантами.

Министр внутренних дел земли Северный Рейн-Вестфалия Герберт Ройл (ХДС) в эфире немецкого телевидения назвал действия полиции «высокопрофессиональными». При этом он признал, что в соцсетях публиковались видео, на которых офицеры выглядели «не лучшим образом».

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Экоактивисты считают, что разработка угольной шахты помешает стране достичь своих климатических целей и выполнить международные обязательства. В правительстве Германии в ответ заявляют, что не отказываются от планов полностью прекратить добычу и использование бурого угля к 2030-му году.

Компания RWE, оператор угольного карьера Гарцвайлер, для расширения которого должны снести село Лютцерат, утверждает, что уголь сейчас необходим Германии для обеспечения энергетической безопасности, которая оказалась под угрозой после прекращения поставок газа из России.

Как сообщал «ПолитНавигатор», 11 января немецкая полиция начала изгнание активистов из села Лютцерат, чтобы компания RWE могла добывать там бурый уголь открытым способом.