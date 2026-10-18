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Так как с подрывами «Северного потока» и так «всё понятно», то и незачем лишний раз поднимать по этому поводу шум.

Такова была позиция депутатов ХДС в Бундестаге во время часа обсуждения саботажей и диверсий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Депутат АдГ Максимилиан Кра отметил, что депутаты старательно избегают этой темы.

«Среди упомянутых вами терактов нет самой серьёзной диверсионной атаки – разрушение «Северного потока». Почему вы не ответили на это нападение ни единым предложением? Из прессы также можно видеть, что дружественные службы предупредили федеративную республику о готовящемся нападении. Член вашей фракции Кизеветтер, однако, впоследствии заявил, что нападение было совершено российской стороной. Хотя в то время уже была информация, это было с украинской стороны. Не правда ли, что здесь вы частично отрицаете самое серьёзное нападение на федеративную республику? В час, посвящённый саботажу и шпионажу, вы скрываете здесь то, что действительно нанесло ущерб республике, и где очевидно преступление», – настаивал Кра.

Депутат ХДС Детлеф Зайф попытался оправдаться, дескать, за пять минут выступления невозможно перечислить все инциденты.

«Это нападение, конечно, играет значительную роль, но, по сути, это была атака в основном на российскую инфраструктуру, поэтому мы должны сначала прояснить это на месте. Мы уже знаем авторство, и нам не о чём долго говорить. Но они говорят об этом», – сказал Зайф.