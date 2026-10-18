«Это другое!»: В Бундестаге собачатся из-за подрыва «Северного потока»

Константин Серпилин.  
18.10.2026 20:59
  (Мск) , Берлин
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Вооруженные силы, Газ, Германия, Дзен, Диверсии, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Скандал, Терроризм, Украина


Так как с подрывами «Северного потока» и так «всё понятно», то и незачем лишний раз поднимать по этому поводу шум.

Такова была позиция депутатов ХДС в Бундестаге во время часа обсуждения саботажей и диверсий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Так как с подрывами «Северного потока» и так «всё понятно», то и незачем лишний...

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Депутат АдГ Максимилиан Кра отметил, что депутаты старательно избегают этой темы.

«Среди упомянутых вами терактов нет самой серьёзной диверсионной атаки – разрушение «Северного потока». Почему вы не ответили на это нападение ни единым предложением? Из прессы также можно видеть, что дружественные службы предупредили федеративную республику о готовящемся нападении.

Член вашей фракции Кизеветтер, однако, впоследствии заявил, что нападение было совершено российской стороной. Хотя в то время уже была информация, это было с украинской стороны.

Не правда ли, что здесь вы частично отрицаете самое серьёзное нападение на федеративную республику? В час, посвящённый саботажу и шпионажу, вы скрываете здесь то, что действительно нанесло ущерб республике, и где очевидно преступление», – настаивал Кра.

Депутат ХДС Детлеф Зайф попытался оправдаться, дескать, за пять минут выступления невозможно перечислить все инциденты.

«Это нападение, конечно, играет значительную роль, но, по сути, это была атака в основном на российскую инфраструктуру, поэтому мы должны сначала прояснить это на месте. Мы уже знаем авторство, и нам не о чём долго говорить. Но они говорят об этом», – сказал Зайф.

«Вы ни словом не упомянули, что Россия является наиболее активным участником гибридной войны против ФРГ, против общества, против выборов. Я не сомневаюсь, что любой экстремист здесь слева и справа — дерьмо, и гибридная война, независимо от того, с какого направления она идёт, вредна. Но вы ясно даёте понять своими вопросами, что вы находитесь в стане России и не признаёте!», – истерил депутат ХДС.

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