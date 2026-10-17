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США, оказывая помощь Украине, являются участником военного конфликта, внутри которого происходят военные преступления.

Об этом в эфире видеоканала «Живой гвоздь» заявил либеральный московский журналист-иноагент Алексей Венедиктов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий попросил прокомментировать утверждение, что Дональд Трамп «становится соучастником военных преступлений» Владимира Путина.

«Конечно, когда американская разведка делится целями наведения украинских ракет на Россию, – он соучастник военного конфликта. А внутри военного конфликта, безусловно, есть военные преступления, поражение гражданской инфраструктуры», – парировал Венедиктов явно неожидаемым ответом для ведущего.

Венедиктов говорит, что внимательно следит за начавшимся в Германии процессом по делу о подрыве «Северных потоков».

«В германской прессе, в германских политических кругах обсуждается вопрос, это было военным преступлением или нет? Это прокурор германский ставит вопрос об этом. Германская прокуратура утверждает, что взрыв «Северных потоков» – это военное преступление, потому что это гражданская инфраструктура. А защита говорит: «Нет, это не военное преступление, потому что это законный объект», – привел пример иноагент.

Он считает, что этот суд имеет важно значение.