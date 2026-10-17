Вражеский эфир пошёл не по плану: Иноагент Венедиктов назвал Трампа соучастником военных преступлений Украины
США, оказывая помощь Украине, являются участником военного конфликта, внутри которого происходят военные преступления.
Об этом в эфире видеоканала «Живой гвоздь» заявил либеральный московский журналист-иноагент Алексей Венедиктов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Ведущий попросил прокомментировать утверждение, что Дональд Трамп «становится соучастником военных преступлений» Владимира Путина.
«Конечно, когда американская разведка делится целями наведения украинских ракет на Россию, – он соучастник военного конфликта. А внутри военного конфликта, безусловно, есть военные преступления, поражение гражданской инфраструктуры», – парировал Венедиктов явно неожидаемым ответом для ведущего.
Венедиктов говорит, что внимательно следит за начавшимся в Германии процессом по делу о подрыве «Северных потоков».
«В германской прессе, в германских политических кругах обсуждается вопрос, это было военным преступлением или нет? Это прокурор германский ставит вопрос об этом. Германская прокуратура утверждает, что взрыв «Северных потоков» – это военное преступление, потому что это гражданская инфраструктура. А защита говорит: «Нет, это не военное преступление, потому что это законный объект», – привел пример иноагент.
Он считает, что этот суд имеет важно значение.
«Это дело не о взрыве «Северных потоков». Дело о том, что считать военным преступлением, что считать гражданской инфраструктурой. Можно обвинять Трампа, можно обвинять Зеленского, можно обвинять Путина, можно обвинять, французов, Макрона, или англичан, которые поставляют ракеты, это всё можно делать, но для этого нужен суд. И хорошо, что этот вопрос поднимается. Я это поддерживаю», – заявил Венедиктов.
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