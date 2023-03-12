Это другое: В Нидерландах водомётом разогнали акцию онижедетей

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Десятки тысяч фермеров вышли 11 марта на протестную акцию в Гааге. Они выступили против политики правительства в экологической сфере, ведущей к сокращению производства мяса.

Акция поддержавших фермеров экологических активистов была разогнана полицией с применением водомётов, есть десятки задержанных, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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С утра 11 марта столица Нидерландов напоминала осаждённую крепость. Власти Гааги ввели в этот день чрезвычайное положение в городе. Десятки тысяч фермеров-протестующих по призыву организации Farmers Defense Force (FDF) собрались в парке Zuiderpark, а экологические активисты из группы Extinction Rebellion анонсировали параллельную акцию протеста на главной дороге города.

Власти разместили армейские грузовики возле некоторых перекрестков, готовые перекрыть улицы, если тракторы попытаются въехать в центр города. Однако полиция Гааги сообщила, что остановила группу тракторов вблизи города и приказала их водителям припарковаться в соседнем селе. Они добрались на акцию протеста на автобусах.

Акция фермеров прошла мирно, на ней было задержано лишь три человека – за попытку проезда через заграждение и мелкие конфликты с полицией.

А вот начавшаяся в полдень акция группы Extinction Rebellion, перекрывшей автомагистраль А12, прогнозируемо была жёстко разогнана.

Около 17:00 по местному времени полиция с разрешения мэра Гааги Яна ван Занена подогнала водомёт, и после примерно получаса «водных процедур» задержала несколько десятков экоактивистов, которые продолжали сидеть на дороге.

Протесты прошли накануне местных выборов в Нидерландах, которые должны состояться в среду. На них также косвенно выбирают верхнюю палату национального парламента, что может повлиять на намерения правительства сократить вредные выбросы.

Как известно, фермеры в Нидерландах с прошлого года протестуют против планов правительства сократить выбросы оксида азота и аммиака, что может заставить их сократить поголовье скота, а также приведёт некоторые фермы к закрытию.

Как сообщал «ПолитНавигатор», польские фермеры блокировали границу с Украиной, протестуя против импорта украинского зерна.