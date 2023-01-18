Польские фермеры блокировали границу с Украиной, протестуя против импорта украинского зерна

Олег Хавич .  
18.01.2023 21:59
  (Мск) , Варшава
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Беспорядки, Дзен, Зерно, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Экономика


В трёх регионах Польши 17-18 января прошли протесты фермеров против массового импорта зерна из Украины.

Самый массовый состоялся в Хелме, где почти на сутки была заблокирована граница с «незалежной», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В трёх регионах Польши 17-18 января прошли протесты фермеров против массового импорта зерна из...

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Польские фермеры в очередной раз протестовали из-за проблем, связанных с ввозом зерна с Украины. Протесты, организованные партией AgroUnia, прошли в трёх регионах страны. В городе Хелм фермеры на более чем 500 тракторах на протяжении 24 часов блокировали границу с восточным оседом (КПП «Дорогуск»).

Лидер партии AgroUnia Михал Колодзейчак заявил, что протест призван привлечь внимание к проблемам с импортом зерна с Украины.

«Мы находимся недалеко от границы с Украиной, которая освобождена от таможенных пошлин на ввоз зерновых в Евросоюз. Удивительно, что мы помогаем десяткам крупных компаний, которые привозят к нам своё зерно», – пояснил Колодзейчак.

«Нет проблем с зерном? Пусть министр Ковальчик приедет в Хелм. Именно здесь на улице стоят 500 тракторов, и его ждут более тысячи фермеров. Пусть объяснит им, почему правительство бездействует», – написал Колодзейчак в Твиттер.

По сообщениям польских СМИ, протест вызвал реакцию Министерства сельского хозяйства. Вечером 18 января представители партии AgroUnia должны встретиться с главой министерства, вице-премьером Хенриком Ковальчиком.

Ранее Михал Колодзейчак отмечал, что Польша наводнена кукурузой, пшеницей и рапсом из-за рубежа, которые поступают с Украины без ограничений и без исследований. Он добавил, что очень часто это техническое зерно, которое ни в коем случае нельзя использовать в пищу человеку, или фуражное зерно, преимущественно кукуруза, предназначенное для кормления скота. Из-за очень низкой цены его массово закупают польские животноводы, то есть польские фермеры не могут продать своё зерно.

Как сообщал «ПолитНавигатор», «Марш поляков» во Вроцлаве прошёл под  антиукраинскими лозунгами.

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