«Это эвакуация. Лукашенко вырубает леса, как гитлеровские оккупанты» – эксперт

04.07.2021, Москва, Владимир Гладков

Запад не наложил секторальные санкции на белорусский лес, поэтому президент Белоруссии Александр Лукашенко пытается вырубить и продать как можно больше древесины за границу.

Об этом в эфире YouTube-канала «Politwera» заявил заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вырезает Беловежскую пущу бешено, вывозим за рубеж, потому что лес – нет его в секторальных санкциях. И он (Лукашенко – ред.) озабочен и тут деньги взять. И он проговаривается – мало вывозим, не хватает техники, террористы придут и уничтожат… Вырубят и продадут всё», – сказал политолог.

«Там куча видео, как составы с лесом идут в Европу», – подтвердила ведущая.

«Да, это эвакуация, это последний день Помпеи, грабим всё, что осталось, до последнего спичечного коробка…. В истории Белоруссии было такое, когда вырубали весь лес – это были 1942 – 1944-е года, оккупация фашистская. Они очень повредили лесное хозяйство Белоруссии. Вывозили, рубили бешено всё, что было», – напомнил Суздальцев.

Напомним, накануне во время выступления в честь Дня независимости Белоруссии президент Александр Лукашенко рассказал о раскрытии заговора, согласно которому террористические группы собирались поджечь лесозаготовительною технику.