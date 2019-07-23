«Это ему за моторы в Россию» – на Украине радуются поражению Богуслаева

23.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Украинские политики поспорили о причинах поражения президента предприятия «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева, который проиграл в одномандатном округе кандидату от партии «Слуга народа», свадебному фотографу Сергею Штепе на досрочных выборах.

Так, в эфире телеканала «NewsOne» представитель партии «Оппозиционная платформа «За життя» Нестор Шуфрич заявил, что этот результат его «просто убил», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«77-й округ города Запорожье, мы хорошо знаем Богуслаева, скажите, запорожцы, я сегодня обращаюсь к вам, казаки. Ну, что вам сделал этот герой Украины, который сохранил 17 тысяч рабочих мест, при том, что оборот легендарной «Мотор Сич» обвалился в четыре раза, он не уволил ни одного человека, сохранил зарплаты на уровне 12-17 тысяч гривен, сохранил тот эквивалент, который был пять лет назад. О социальных программах я даже говорить не буду. Кому он проиграл? 29-летнему парню (я не против молодых), который в своей профессии указал «свадебный фотограф», а сегодня безработный.

Я уважаю любую профессию…, но лишить новый парламент возможности учиться у этого человека, героя Украины – я считаю, это люди совершили акт суицида против себя. Я принимают этот выбор, это выбор людей, но я его не понимаю», – сказал Шуфрич.

Ему возразил бывший депутат ВР, писатель-националист Владимир Яворивский.

«Он продавал свои моторы России. На российские вертолёты, которые воевали против нас… Он поставлял эти моторы, это абсолютно неоспоримая истина, это человек, для которого Украина – это территория для заработка денег. И поэтому, очевидно, запорожцы учли и этот мотив», – позлорадствовал Яворивский

«Меня почему поразил этот пример: у нас сейчас с экономикой всё хорошо, ВВП растёт, экспорт растёт, доходы людей поднимаются, у всех средняя зарплата 600 долларов, ну, всё отлично. И поменяли выдающегося экономиста, выдающегося специалиста, в данном случае, на фотографа!» – язвительно отреагировал Шуфрич.

«Я принимаю выбор людей, я их не обвиняю, но мне становится немного страшно за эту «монокоалицию» и за это большинство, когда оно состоит не из экономистов, не из людей, который во время кризиса удержали огромное предприятие, обеспечили экспорт более чем в 300 стран, заместили экспорт в Россию, то есть, в условиях глубокого кризиса Богуслаев сохранил рабочие места, сохранил уровень зарплат, и этот опыт сохранения экономики в кризисном состоянии я и хотел чтобы он передал новой коалиции», – добавил представитель ОПЗЖ.