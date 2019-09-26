«Это еще не конец». Одиозный комбат пугает Украину

26.09.2019, Киев, Максим Карпенко

История с выходом из строя энергоблока Хмельницкой АЭС является лишь одним из звеньев цепи, «хвост» которой уходит к закупкам угля в Российской Федерации.

Об этом в своем блоге пишет бывший боевик «АТО» и экс-депутат Верховной рады Семен Семенченко, который является инициатором различных блокад поставок угля на Украину, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информации Семенченко, оператору Хмельницкой АЭС компании «Энергоатом» нечем чинить вышедшее из строя оборудование, а потому включение энергоблока состоится не ранее февраля 2020 года. Все это время компенсировать дефицит электроэнергии на Украине будет частная компания ДТЭК, принадлежащая олигарху Ринату Ахметову, которая, в свою очередь, не обойдется без российского угля.

«Для замещения выработки э/э нужно внепланово дополнительно более 1 млн тонн угля до конца года. Уголь, по словам народного депутата Геруса «берут по всем направлениям в том числе из России». И поехали эшелоны с российским углем в Украину… А потом в первых числах сентября началась блокада российского угля в Сосновке. Хотя контракты на поставку этого угля были заключены задолго до. Намного раньше, чем гениальные энергетики на Хмельниччине провернули «спецоперацию» на ХАЭС. После которой нам внезапно понадобился российский уголь», – пишет Семенченко.

В эту цепь событий он включил и недавнюю смену руководства полиции во Львовской области, которое тут же отдало команду разогнать блокираторов.

«А откуда взялся такой смелый генерал Виконский? Оттуда же, откуда взялись «гениальные энергетики». Из Хмельницкой области. Бывший начальник Национальной полиции Украины Князев назначает его сразу после начала блокады. 4 сентября 2019 его перебрасывают с должности начальника Хмельницкой областной полиции на должность начальника Львовской областной полиции. И он отдает команду на избиение ветеранов и шахтеров на на блокаду.

Потом правда вновь происходит небольшой «упс». Но уже с другой стороны. Блокада Не разгоняется. События получают серьезный резонанс. Встает вся община города и не дает спецназу зачистить протест. Далее проще. Начинаются события, которые заканчиваются историей с транспортировкой кэша за границу бывшей женой начальника Нацполиции Украины Князева (с последующей его отставкой) и решением областного совета Львовской области об отставке Виконского. И это еще не конец», – добавляет Семенченко.