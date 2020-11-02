02.11.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
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«Это государственный переворот» – у Порошенко сравнили Зеленского с Лукашенко


Президент Украины Владимир Зеленский, полностью подмяв под себя ГБР и прокуратуру, теперь пытается окончательно узурпировать власть в стране путём подчинения Конституционного суда.

Об этом в ходе брифинга заявила депутат от «Европейской солидарности» Ирина Геращенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда власть убегает из-под ног и просачивается в песок, Зеленский решил её узурпировать. При том, что у него уже есть своё ГБР, своя на двести процентов прокуратура, ему, чтобы любой его вздор принимался, ему ещё необходим Конституционный суд.

Для того, чтобы назначить своих представителей по квоте, а потом ещё «слуг народа». И в Конституционном суде будет просто абсолютное большинство судей Зеленского», – сказала она.

Также Ирина Геращенко подчеркнула, что Владимир Зеленский пытается совершить государственный переворот и пойти по стопам президента Белоруссии Александра Лукашенко.


«Это государственный переворот, это отворачивание Украины от европейского курса, и превращение Зеленского в Лукашенко, который точно так же 26 лет назад начинал свою феерическую диктаторскую карьеру как борец с коррупцией.

И что сегодня мы видим в Белоруссии? Это диктаторская страна», – добавила депутат.

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