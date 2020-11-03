Турецкий империализм идет рука об руку с мусульманским экстремизмом в Европе – экс-посол Сербии в России

02.11.2020, Белград, Ксения Голуб

Агрессивная политика президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на территориях, ранее входивших в состав Османской империи, в том числе и на Балканах, может свидетельствовать о попытке возродить этот государственный проект.

Что такое находиться под турецким владычеством в странах бывшей Югославии знают не понаслышке, поэтому экс-посол Сербии в России, профессор и историк Славенко Терзич, поделился с «ПолитНавигатором» своим взглядом на проблему современного неосманизма.

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– Господин Терзич, каким словом можно охарактеризовать столь вызывающую политику нынешнего турецкого лидера?

– На мой взгляд, это продолжение неоосманистской политики президента Эрдогана, и не только его, но и его предшественников. Я помню заявления бывшего президента этой страны Тургута Озала о том, что бывшие границы Османской империи на Балканах находятся в рамках интересов Турции.

К сожалению, Эрдоган хочет быть не только лидером всех мусульман, но и геополитическим лидером на Балканах, Ближнем Востоке, Центральной Азии. С одной стороны, как вы знаете, в самой Турции у нацменьшинств нет никаких прав. А с другой стороны, он поддерживает очень жестко радикальный ислам в Боснии и Герцеговине, Албании, Македонии и особенно в Сербии, я имею в виду Косово и Метохию.

Он несколько раз, когда был в косовском Призрене, заявлял о том, что Косово – это Турция, а Турция – это Косово. Поэтому мне кажется, мы видим очень ясные неоимпериалистические , неоосманистские прорывы Турции на Балканах . И это подтверждает факт, что Турция работает деструктивно в смысле поддержки проектов «Великой Боснии» и «Великой Албании».

Кстати, бывший министр иностранных дел Турции Ахмет Давутоглу в своей книге «Стратегическая глубина» прямо написал, что сильная Босния и Албания являются приоритетными целями этой страны на Балканах.

– Фактически, эта территория всегда была в сфере интересов Турции. Каков ваш прогноз по росту турецкого влияния на этих землях?

– Это зависит от общей международной обстановки. Эта держава сейчас очень сильно ангажирована и на Ближнем Востоке, и в Северной Африке, и в восточном Средиземноморье, и частично на Кавказе – в Азербайджане, она присоединилась и к так называемой «Крымской платформе», поддерживает определенные процессы в Центральной Азии…

Мне кажется, это слишком много для Турции, которая имеет и свои внутренние проблемы. Амбиции президента Эрдогана слишком превосходят реальные силы страны.

Турция могла бы быть, с одной стороны, стабилизирующим фактором на Балканах, если была бы готова сотрудничать корректно, поддерживая территориальный суверенитет балканских государств, но, с другой стороны, мы видим, в рамках ее османских идей, поддержку проекта «Великой Албании», который является самым дестабилизирующим фактором в регионе.

В этом смысле Турция не одна, она имеет поддержку и от других исламских государств. К сожалению, с 90х годов прошлого столетия она имела поддержку и западного общества.

Какой-то парадокс сегодня, к сожалению, мы видим. Что сейчас происходит во Франции! Но не надо забывать, что с 90-х годов и по сей день Франция, как и другие западные страны, поддерживали самые радикальные течения в Боснии и Герцеговине и до сих пор поддерживают почти 100% исламские Косово и Метохию, которые, как уже давно известно, отправляют самое большое число боевиков на Ближний Восток. Они как раз из Албании и Косово и Метохии.

– Является ли это свидетельством нового исламского прорыва в Европу, только через восточный путь?

– Да, недавно премьер-министр Армении Никол Пашинян пригласил европейские государства поддержать Армению и остановить Турцию. Он, если грубо процитировать, заявил, что если Армении не будет, Турция снова дойдет до Вены.

Несомненно, если проанализировать сегодня то, что читаем, видим, становится понятным, что в некоторых радикальных исламских кругах и религиозных организациях бродит идея, что Европа должна быть Исламским халифатом. То, что происходит сегодня во Франции, в Швеции, в других государствах Западной Европы – это, как мне кажется, должно вызывать очень большую озабоченность у этих государств.

К сожалению, в них сейчас приезжает много мигрантов, рабочих из восточных стран, а они не интегрируются в западное общество, не ассимилируются, а придерживаются своих традиций…

Когда я говорю об исламе, то я не имею ничего против традиционного ислама, толерантного, который, как и все другие религии, основывается на справедливости. По моему мнению, Западу сильно угрожает радикальное направление. Оно влияет на обстановку на Балканах, и на всю Европу. Боюсь, что Европа этого не видит, или не хочет видеть. А это может быть уже поздно, когда опасность уже будет перед дверями.

– Насколько я понимаю, можно сказать, что обострение ситуации с мусульманами и в Черногории, и в БиГ, и в Сербии – в частности, в Прешевской долине, в Рашской области, Косово – это все фактически работа турецких спецслужб?

– Я не занимаюсь отдельно спецслужбами, но периодически читаю в аналитических записках, что турецкие спецслужбы очень активны. При этом они не только открыто работают, но и действуют и через различные НКО и иные организации. И тут есть своя стратегия возврата Балкан мусульманам.

В этой связи я надеюсь, что балканские народы смогут понять, что это может быть новой опасностью для всех нас. Было бы мудро, если бы Турция шла по дороге сотрудничества, без каких-либо территориальных претензий и без прямой поддержки разрушения территориального суверинитета балканских народов, и особенно Сербии – Рашки и Косово и Метохии.

Для меня эта позиция принципиальная: Косово – это часть Сербии, и по Конституции нашей страны, и согласно Резолюции ООН 1244. Если Турция поддержит разрушение таких государств, она поддержит и разрушение других государств, в частности, на Ближнем Востоке, на Южном Кавказе