«Это исключено и невозможно». Мерц помогает добить украинский тыл

Анатолий Лапин.  
29.01.2026 10:35
  (Мск) , Берлин
Германия, Дзен, НАТО, Политика, Украина


Немецкий канцлер Фридрих Мерц опроверг вбросы диктатора Зеленского, будто идущие переговоры о мирном соглашении предполагают, что Украина уже с 1 января 2027 года получит членство в Евросоюзе.

Очевидно, Зе-офис хотел выдать нечто ободряющее для населения на фоне блэкаута и явной перспективы отступления из Донбасса. Поэтому опровержение Мерца играет Росии на руку – еще больше деморализует украинский тыл, выставляя Зеленского пустословом.

«Мы очень подробно обсуждали этот вопрос вместе в Берлине в декабре и три недели назад в Париже. И мы также сказали американцам, что присоединение Украины 1 января 2027 года – это исключено, это невозможно. Все члены, включая Украину, которые захотят присоединиться к ЕС, должны соответствовать основным критериям. Эти процессы обычно занимают несколько лет… Мы можем постепенно приблизить Украину к ЕС, но такое быстрое присоединение просто невозможно», — заявил Мерц.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (в списке террористов в РФ) возмущен:

«Мне вот интересно, Владимир Александрович, который недавно говорил, что Украина вступит в ЕС в 2027 году, разговаривал об этом с Мерцем? Если в офисе президента не в курсе, то у Германии самая большая экономика Европы, и фактически эта страна решает вопрос о вступлении. Слова Мерца не указ вождю, который ведет племя?».

Политолог Владимир Корнилов иронизирует:

«В Киеве еще на днях наивно рассуждали: главное – устранить на апрельских выборах в Венгрии Орбана, а уж потом дело евроинтеграции в шляпе! Теперь задача будет расширена, я так понимаю. Теперь Зеленскому и выборами в Германии придется заняться».

