27.07.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Запад, Крым, Львов, Общество, Политика, Россия, русофобия, Севастополь, Скандал, Украина
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«Это издевательство» – Львовский ректор обвинил Европу и США в панической боязни Путина

Новости УкраиныСтраны «Старой Европы» не пришлют на «Крымскую платформу» высокопоставленных представителей, потому что они в...

Страны «Старой Европы» не пришлют на «Крымскую платформу» высокопоставленных представителей, потому что они в последнее время боятся злить президента РФ Владимира Путина.

Об этом в эфире меджлисовского телеканала «АТР» заявил вице-ректор Украинского католического университета Мирослав Маринович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я боюсь, что крымская платформа свидетельствует о кризисе в самом Европейском союзе. Потому что высокого представительства со стороны Старой Европы не будет.

Все они, прежде всего, заботятся о том, чтобы не разозлить Путина, чтобы не разозлить Кремль. Это их главная цель. Потому их представительство, если и будет, то будет невысоким», – переживает «профессор».

Маринович подчеркнул, что в последнее время и Вашингтон предпочитает не ссориться с Москвой.



«Кстати, если представлять Америку будет пан Блинкен, то я буду считать это большим успехом. Потому что подозреваю, что представительство будет намного ниже.

Потому что, как я понимаю, президент Америки также боится раздражать Россию в последние месяцы», – резюмировал вице-ректор.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что представлять Америку на «Крымской платформе», скорее всего, будет открытый гомосексуалист, министр транспорта США Питер Буттиджич. В связи с этим на Украине хотят совместить русофобское мероприятие с акциями ЛГБТ.

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