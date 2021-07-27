«Это издевательство» – Львовский ректор обвинил Европу и США в панической боязни Путина

27.07.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Страны «Старой Европы» не пришлют на «Крымскую платформу» высокопоставленных представителей, потому что они в последнее время боятся злить президента РФ Владимира Путина.

Об этом в эфире меджлисовского телеканала «АТР» заявил вице-ректор Украинского католического университета Мирослав Маринович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я боюсь, что крымская платформа свидетельствует о кризисе в самом Европейском союзе. Потому что высокого представительства со стороны Старой Европы не будет. Все они, прежде всего, заботятся о том, чтобы не разозлить Путина, чтобы не разозлить Кремль. Это их главная цель. Потому их представительство, если и будет, то будет невысоким», – переживает «профессор».

Маринович подчеркнул, что в последнее время и Вашингтон предпочитает не ссориться с Москвой.

«Кстати, если представлять Америку будет пан Блинкен, то я буду считать это большим успехом. Потому что подозреваю, что представительство будет намного ниже. Потому что, как я понимаю, президент Америки также боится раздражать Россию в последние месяцы», – резюмировал вице-ректор.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что представлять Америку на «Крымской платформе», скорее всего, будет открытый гомосексуалист, министр транспорта США Питер Буттиджич. В связи с этим на Украине хотят совместить русофобское мероприятие с акциями ЛГБТ.