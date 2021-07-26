Поскольку «Крымскую платформу» посетит являющийся открытым содомитом министр транспорта США Питер Буттиджич, Киев должен совместить свои русофобские мероприятия с акциями ЛГБТ.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявила украинская телеведущая Ярослава Маслова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Появилась более свежая информация, кто может приехать на Крымскую платформу от США. Так вот, говорят, что это министр транспорта Пит Буттиджич. Мне казалась, что Крымскую платформу должен посетить как минимум министр обороны. А к чему тут министр транспорта и инфраструктуры к возвращению Крыма, для меня непонятно.

Но Пит Буттиджич стал первым открытым геем-министром в американском правительстве в истории Соединённых Штатов Америки. Я предлагаю 23 августа совместно с Крымской платформой провести ещё пару акций в поддержку ЛГБТ. В таком случае результат от Крымской платформы вообще будет непревзойдённый», – призвала Маслова.