«Это как «в» и «на» Украине»: Хунтари бросились на защиту Лукашенко

26.12.2018, Киев, Михаил Рябов

Сообщения в прессе о последних переговорах России и Белоруссии свидетельствуют о том, что Кремль начал жесткие действия по принуждению Минска к реальной ре-интеграции, на что Александр Лукашенко пытается ответить экстренными демонстративными встречами с западными политиками.

Об этом в своем блоге пишет экс-глава СБУ Евгений Марчук, ныне представляющий Украину на переговорах по судьбе Донбасса в Минске.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Марчук называет ситуацию «тревожной для Украины».

«Сейчас Россия как раз и старается не только принудительно форсировать масштабную интеграцию, а, точнее, поглощение Белоруси, но и создать совершенно новое качество. Что означает – только единая валюта с одним эмиссионным центром и одна таможня с единой таможенной границей, а, значит, и с Единым таможенным регулятором и Единым центром таможенных пошлин. Не говоря уже о едином визовом режиме и единой Счетной палате, единой военной доктрине не просто как члена ОДКБ, а как единого союзного государства. Уже не говоря о завершении строительства Россией в Беларуси атомной электростанции как товарного кредита на более 10 млрд. долларов. И вообще, о большом, как для Беларуси, неурегулированном долге перед Россией и перспективе его стремительного роста», – отмечает автор.

«…Отчётливо понял, что Россия в 2018 году серьёзно взялась за Беларусь. Кстати, обратите внимание на то, что все медиа Беларуси называют свою страну именно Беларусь, а российские медиа называют её только Белоруссия. Это как «в Украине» и «на Украине».

В общем, налицо форсирование командой Владимира Путина «союзной интеграции», а, по сути, абсорбирование Беларуси. О чём прямо сказал и сам Александр Лукашенко», – пишет украинский политик.

«Учитывая жёсткую экономическую зависимость Беларуси от России, белорусам будет очень непросто. Не исключено, что процесс этой политико-экономической интеграции может пойти очень быстро. Военно-оборонную интеграцию очень быстро ускорит совместная Военная доктрина», – опасается Марчук.

Он полагает, что отсутствие официальных сообщений с подробностями по итогам вчерашних 4-часовых переговоров Владимира Путина и Александра Лукашенко в Москве – тревожный знак.

«Как и предполагалось. Заявлений нет. И ни слова об интеграции. И Союзное государство не обсуждали. Хотя Лавров участвовал. И кто-то поверит? Значит, было серьезно, если на публику ни слова», – пишет Марчук.

Он призывает аналитические украинские центры экстренно заняться разработкой ответа России на белорусском направлении.

«Чтобы не вышло как с Азовским морем, все всё понимали и все знали, а «вдруг» получили тяжелейшую проблему», – пояснил Марчук.