«Это конец». Речь Путина о беспилотниках напугала украинского политолога

03.11.2021 17:42 (Мск), Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

На фоне последних событий вокруг, связанных с вопросами применения боевых беспилотников, со стороны Украины было бы крайне опрометчиво говорить, что Россия «понтуется», поскольку русские прекрасно «умеют считать время подлёта».

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил украинский политолог-русин Василий Вакаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В студии показали фрагмент совещания в Сочи президента РФ Владимира Путина с руководством Минобороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса.

«Мы очень хорошо знаем, как она [беспилотная авиация] себя зарекомендовала в вооружённых конфликтах последних лет, насколько эффективна и насколько может быть опасна для нас. Имея в виду то, что мы наблюдали в Сирии – атаки террористов с помощью беспилотных аппаратов. Мы научились отражать эти атаки и делаем это достаточно эффективно», – сказал Путин.

Он также сообщил, что в настоящее время на вооружении у России находится более двух тысяч беспилотников.

«Нужно и дальше над ними работать, работать так же напряжённо, как это было в последнее время, имея ввиду в том числе и применение искусственного интеллекта, самых современных достижений техники, науки и, конечно, имея в виду тот опыт, который мы имеем сами при применении этих летательных аппаратов, и анализ того, что мы наблюдаем вокруг нас», – добавил президент РФ.

Комментируя слова Владимира Путина, Вакаров попросил обратить внимание на последние секунды сюжета.

«Последние секунды, когда ваш президент сделал движение – все видели. Блин, это меня пугает, на самом деле, как гражданина Украины. Всё что он сказал – две тысячи, это всё, а вот это меня пугает. Потому что я внимательно смотрю и анализирую все слова, которые говорит ваш президент, и эта мимика – она мне спать сегодня не даст. Потому что я прекрасно понимаю, что это уже конец предела или на пределе. Когда верховный главнокомандующий именно ваш говорит вот так, показывает…» – выразил опасения украинский политолог.

«Я на прошлой неделе спорил с одним аналитиком, которого вы часто цитируете, и говорил: понимаешь, нельзя говорить о том, что русские «понтуют», и нельзя говорить, что русские чемпионы мира по «понтам». Потому что, при всех делах, русские умеют считать время подлёта», – предупредил Вакаров.

Напомним, ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович назвал Россию «фабрикой по производству понтов».