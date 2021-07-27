«Это мазохизм». Внук Молотова не понимает, что Россия делает в ЕСПЧ

27.07.2021, Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

Решение ЕСПЧ отклонить запрос России на применение к Украине обеспечительных мер в связи с дискриминацией русского языка и водной блокады Крыма в рамках поданного РФ иска было предсказуемым.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в опубликованном «Комсомольской правдой» интервью заявил Вячеслав Никонов, председатель комитета Госдумы по образованию и науке, глава Фонда «Русский мир» и внук сталинского наркома Вячеслава Молотова.

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«Сам этот суд, по сути, не является судом. Он представляет собой собрание экспертов, если хотите. Это не судьи, которые там выносят вердикты. […] В основе – мнения экспертов по правозащитной тематике, которая нам хорошо всем известна. И которая выносит абсолютно предсказуемые на сто процентов антироссийские все решения», – сказал Никонов.

При этом он не понимает, что Россия делает в Совете Европе и соответственно в ЕСПЧ.

«Считаю, что наше пребывание в Совете Европы, как и в ПАСЕ, в ЕСПЧ – это что-то от мазохизма. Потому что, сами эти организации нам ничего не дают, но при этом выносят в стопроцентном случае антироссийские решения. И мы еще за это деньги платим. И за членство. А затем еще и оплачиваем те санкции, которые вводятся тем же ЕСПЧ… На мой взгляд, это пустая трата времени и денег. И — нервов. То, что решения ЕСПЧ предсказуемые, для меня очевидно. Ясно, что в любом иске, где одной стороной будет Россия, другой – Украина, будет занята сторона Украины. Это абсолютно предсказуемо», – резюмировал политик.