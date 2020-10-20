«Это мерзость! Возвращение проспекта Жукова Одессе спровоцирует парад откатов» – Дроздов

20.10.2020, Киев , Вадим Москаленко

Инициатива с возвращением одесским улицам исконных названий может перекинуться на другие города Юго-Востока Украины, где население не разделяет трепетного отношения майданщиков к «героям небесной сотни».

Об этом в эфире «4 канала» заявил одиозный львовский телеведущий-русофоб Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вдумайтесь: маршал Жуков будет вместо улицы героев «небесной сотни». Это Труханов, вот это лысое, которое было в союзе с Порошенко, и Порошенко его поддержал. Вышивал вместе с Мариной (супругой Порошенко – ред.), хваленые патриоты, я сейчас буду нервничать. Оно написало, что это победа, какая «небесная сотня» – нам чужды идеи майдана, нам Жукова давай», – возмущался Дроздов.

«Если без имен, суть – они подвесили понятие «небесная сотня» и заменили его Жуковым. Вопрос к одесситам, я не хочу обращаться ко всем: вам что, вот вам этот мясник, советский маршал, который сказал, что не жалейте солдат, потому что бабы нарожают, он вам ближе, чем те люди, которые свои жизни положили безвозвратно просто за европейскую мечту, идею на уровне гуманитарной ценности? Вы это проглотите, вы будете и дальше «тоси-тоси в ладоси»?

Вот вопрос простой, это риторический вопрос, по Харькову возникает. Сейчас пойдет парад откатов с этим президентом, потому что существует принцип домино.

С этим прецедентом все восточно-украинские города, которым так неприятно иметь у себя в городе какую-то аллею героев «небесной сотни», прям, не могут они там ходить, прям им там асфальт ноги печет, может, азотом они там дышат? Ну, не могут они смириться, им давай Ленина, им давай всю эту мерзость!» – истерил русофоб.