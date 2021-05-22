Это могло бы спасти Югославию: Кадры с российско-сербских учений

22.05.2021, Белград, Алексей Топоров

В СМИ и соцсетях появились эффектные видео с учений российского и сербского армейского спецназа «Совместный ответ 2021» (Заједнички одговор).

Об этом сообщает сербская редакция радио «Спутник», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Российские и сербские бойцы приступили к выполнению практических задач по антитеррористической подготовке. По сценарию, подразделения осуществляли преследование террористических группировок, действия против засад и уничтожение баз боевиков.

Главный редактор RT и Sputnik Маргарита Симонян прокомментировала видео с учений в своем твиттере короткой фразой: «Эх, в 99-ом бы так».

Напомним, что в 1999-ом году при поддержке США и НАТО террористическая «Армия освобождения Косово» начала агрессию против Союзной Югославии, что закончилось бомбардировками НАТО.

В рамках маневров «Совместный ответ 2021» (Заједнички одговор) в Сербию прибыли порядка 200 военнослужащих и 11 единиц военной техники Западного военного округа Вооруженных сил Российской Федерации. В ходе маневров планируется отработать приземление с помощью парашютных систем «Арбалет», продвижение к объекту незаконных военных формирований, его блокирование и уничтожение.