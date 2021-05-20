Стартовали совместные учения армейского спецназа Сербии и России

20.05.2021, Белград, Алексей Топоров

Порядка 200 военнослужащих и 11 единиц военной техники Западного военного округа Вооруженных сил Российской Федерации прибыли в Сербию для участия в учениях «Совместный ответ 2021» (Заједнички одговор).

Об этом сообщает сербская редакция радио «Спутник», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В учениях «Совместный ответ 2021», проходящих на территории Сербии, принимают участие бойцы армейского спецназа России и Сербии. Во время маневров будет отработано приземление с помощью парашютных систем «Арбалет», продвижение к объекту незаконных военных формирований, его блокирование и уничтожение. Кроме того, будет вестись огонь из стрелкового оружия.

Всего из России в Сербию прибыли 200 военнослужащих и 11 единиц военной техники Западного военного округа Вооруженных сил Российской Федерации.

На торжественной церемонии открытия учений стороны подчеркнули важность совместных мероприятий по боевой подготовке для развития сотрудничества между вооруженными силами Сербии и России в сфере борьбы с терроризмом.

Учения «Совместный ответ 2021» стали первыми совместными маневрами вооруженных сил России и Сербии с сентября 2020 года, когда под давлением ЕС Белград был вынужден отказаться от совместных с Москвой и Минском учений «Славянское братство». В ответ на действия Запада Сербия приостановила совместные маневры с любыми другими державами.