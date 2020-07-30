«Это моя земля, м#дак!»: Фарион взбесилась после иска в суд от бывшего жителя Донбасса

30.07.2020, Львов, Тарас Стрельцов

Скандально известная националистка Ирина Фарион получила вызов в суд по иску от бывшего жителя Донбасса, который обвиняет галичанку в разжигании розни, что, по его мнению, в итоге и привело к потере Киевом контроля над Донецком и Луганском.

Перспектива судебного процесса буквально взбесила Фарион. Она, не выбирая выражений, записала видео блог, где договорилась, что русскоязычное население, «которого на Украине нет и быть не может», необходимо сажать по тюрьмам и раздавать «Кобзарики», чтобы у заключенных были все условия выучить «мову».

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«Какой-то дегенерат из Макеевки наклепал на меня иск во Львовский суд, потому что я обидела его, а обидела я его, потому что он челюстно-языковой, у него с челюстью проблемы, он не может овладеть украинским языком. Он относится знаете к кому? К русскоговорящему населению то есть, к тому, чего не существует. У нас нет русскоговорящего населения, у нас есть либо рабы, либо оккупанты. Рабы говорят на этом языке и оккупанты говорят на этом языке…

В июне 2014 года он вынужден был покинуть собственную квартиру и выехать за пределы Донецкой области. Да если бы ты был мужчиной, ты бы взял оружие в руки и защищал бы свое собственное жилище в украинских вооруженных силах! Если бы ты был мужчиной и имел национальное достоинство, ты бы уже убитых сепаров считал неисчислимо, а ты, гнида конченая, не способна защитить свой дом и теперь ко мне обращаешься и ноешь, что потерял свой дом. Гражданства тебя нужно лишить и отправить в товарном вагоне в качестве трофея для Путина!» – закричала Фарион, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Почему он обиделся на Ирину Фарион? Цитируем, господа, потому что я сказала, что таких, как он, нужно по тюрьмам распихивать. Действительно, челюстно-языковые еще до 2020 года не научились говорить языком Тараса Шевченко и Василия Стуса, а он именно с тех краев, туда приехали его родители, то где же они лучше выучат украинский язык, как не в тюремных камерах?

Я готова прийти к ним, подарить «Кобзарик», учебную литературу, свою языковую норму. И именно в тюремных камерах они лучше овладеют украинским языком. Потому мы с Юрой Михальчишиным (экс-советник главы СБУ, бывший депутат Верховной рады от ВО «Свобода», львовский неонацист – ред.) зарегистрировали законопроект об уголовной ответственности за неуважительное отношение к украинскому языку.

Потому что на 29 году независимости украинского государства требовать право для языка оккупанта на территории Украины – это означает быть голосом Путина, инструментом Путина, осуществлять путинскую политику на моей – ты услышал меня, мудак? – на моей донецкой земле!» – сказала Фарион.

По её словам, русских на Украине нужно лишать гражданства, возможности получать работу и образование в стране.

«Нет, мудак, у нас нет русскоязычного населения. У нас есть просто граждане Украины. А те граждане Украины, которые не уважают украинский язык и не защищают свою землю с оружием в руках, должны быть лишены гражданства. И такой закон мы обязательно когда-нибудь примем.

Эти люди не должны получать образование, не зная украинского языка, автоматически не должны получать работу – всё будет очень просто и легко. И с улыбкой на губах. Так просто и легко, как льется сегодня, уважаемые, паны и пани, этот наш разговор», – подчеркнула Фарион.