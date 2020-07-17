Русскоговорящих на Украине нет и быть не может – Фарион

17.07.2020, Киев, Тарас Стрельцов

С русскоязычными людьми на Украине нужно бороться самыми жёсткими наступательными методами, иначе у украинцев есть риск остаться «нацией-терпилой».

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявила экс-депутат Верховной рады, член ВО «Свобода», одиозная бандеровка Ирина Фарион, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«31 июля во Львове в Шевченковском суде состоится суд над Ириной Фарион. Приглашаю львовян посетить этот суд на улице Сечевых стрельцов. Я намерена начать заседания с цитирования Шевченко. То есть меня обвиняют в том, что я якобы обидела русскоязычных. Ничего удивительного.

В 2003 году моя студентка нарисовала этот фантастический плакат: «Не знаешь? Не понимаешь? Не уважаешь?» – и стрелка в сторону России (в уходящий поезд – ред.). Против меня тогда возбудили уголовное дело, но производство не открыли. А теперь Шевченковский суд во Львове открыл производство», – пожаловалась Фарион.

«Что означает этот плакат, который нарисовала студентка, которая сейчас известный архитектор во Львове? Что если бы мы тогда, в 2003 году в этот поезд загрузили всех украинофобов, у нас бы с вами сегодня не было угрозы для независимости», – объяснила бандеровка.

При этом она убеждена, что русскоязычного населения на Украине быть не может, так как нет такого юридического определения.

«А что такое ОРДЛО? Это особое право для террористов, для сепаратиста, для украинофоба. И теперь какой-то украинофоб из Макеевки подаёт заявление в Шевченковский суд на Фарион, потому что Фарион его обидела, потому что он представитель русскоязычного населения. Нет такого населения! Это не юридическая категория, поэтому процитирую им латинское выражение: то, что не определено, не существует», – заявила русофобка.

«Если бы мы умели с ними бороться жёсткими наступательными методами, мы бы не были нацией-терпилой и нацией, которая всё время обиженно говорит, как же тяжко ей жить. Бороться надо! И сказал это Тарас Шевченко, и повторил это Клинтон на Софиевской площади: «Боритесь и поборите». И бороться надо очень жёсткими методами», – добавила Фарион.