Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Президент России Владимир Путин втянул Дональда Трампа в бессмысленную дискуссию, от которой проигрывает Украина.

Об этом в эфире «Фабрики новостей» заявил экс-гауляйтер киевского режима в подконрольной Украине части ЛНР, бывший замминистра по делам «оккупированных территорий» Георгий Тука, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Главная цель Путина – втянуть Соединенные Штаты в долгосрочный переговорный процесс, который не будет иметь конкретного результата без прекращения активной фазы боевых действий, чем фактически Путин и занимался на Аляске. И я считаю, что он выполнил на 100% свою миссию. Он втянул Трампа в эту глупую дискуссию, совершенно бессмысленную, бесперспективную», – страдал Тука.

В итоге, жалуется он, Трамп забыл об обещанных санкциях, а Россия продолжает атаковать Украину.