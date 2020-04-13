«Это мы Третий Рим!» – Гончаренко умоляет вернуть украденное москалями «украинское первородство»

13.04.2020, Киев, Максим Карпенко

Третий Рим – это Киев, а не Москва. Россия забирает у Украины первородство и право на Киевскую Русь, чего допустить нельзя.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил одиозный депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Гончаренко посчитал, что Украина имеет больше прав на наследие Киевской Руси, потому что основатель Москвы похоронен в столице Украины.

«Они приватизируют Киевскую Русь. Вот, они говорят, что Киевская Русь – это они. Я не могу сказать, что Киевская Русь – это только мы, украинцы, но точно, что это не только они. И вообще, когда киевские князья побеждали половцев и печенегов, на месте Москвы было болото. Это факт исторический, что тут сказать, все это знают.

Можем открыть учебник истории и узнать это, имена всех князей, которые побеждали половцев и печенегов. Путин выдает на-гора идею о том, что вывели гнид, победим и COVID, но вообще за этим стоит большая геополитическая программа. Они себя ведут как «мы – наследники, через Киевскую Русь, Византии. Москва – третий Рим». То есть, Рим-Константинополь-Москва. И они постоянно это делают.

Памятник Владимиру в Москве. Ну какое Владимир имеет отношение к Москве? Владимир-креститель, ну какое отношение к Москве, он в тех краях никогда не был. Но Путин это делает. А почему? Потому что мы, украинцы, не говорим: «Это наша история, это наше государство было, Киевская Русь! Это наш опыт государственности исторический.

Это великая страна, которой мы можем гордиться. Киев – это третий Рим, через Киев пришло христианство в восточную Европу. И здесь похоронен основатель Москвы, в Киеве похоронен основатель Москвы, потому что он был киевским князем, и это нужно помнить, это очень важно. Мы не можем отдать свое первородство. Это действительно наше первородство», – страдает Гончаренко.

Напомним, ранее историк Владимир Корнилов раскрыл неприятную для свидомых тайну разгрома печенегов.