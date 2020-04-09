09.04.2020, Москва, Максим Карпенко
 
История, Медицина, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
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Историк раскрыл неприятную для свидомых тайну разгрома печенегов




Киевское войско смогло победить печенегов в 1036-м году, лишь объединившись с новгородским. Это говорит о том, что российский и украинский народы могут справиться с общей бедой только вместе, о чем и говорил президент России Владимир Путин в своем недавнем обращении.

Об этом в своем блоге заявил историк и политолог Владимир Корнилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Веселит истерика на Украине по поводу того, что Путин «присвоил победу украинцев над печенегами». Даже великий историк Бабченко подключился.

В этой связи хочу рассказать неприятный для свидомых исторический факт. В 1036 г., когда печенеги в последний раз осадили Киев, Ярослав Мудрый находился в Новгороде. Именно из новгородцев он срочно сформировал войско, которое пришло на выручку киевлянам и вместе с ними в итоге окончательно разгромило бусурман.

Больше печенеги к нам не совались. В том-то и дело, дорогие киевляне, всегда мы били врага совместно. И только распри между нами позволяли аспидам – половцам, печенегам, монголам, вирусам захватывать наши земли. Вам бы этот урок истории усвоить наконец», – отметил Корнилов.

Ранее «ПолитНавигатор» писал, что речь Владимира Путина об эпидемии коронавируса с упоминанием победы над половцами и печенегами не случайно содержала этот эпизод истории Киевской Руси – слова российского президента можно считать и претензией на возвращение древней русской столицы, отторгнутой сегодня украинскими сепаратистами.

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