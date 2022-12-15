«Это не «Грады»: чем обстреливают Донецк украинские оккупанты

В результате утреннего удара украинских РСЗО по центру Донецка, несколько человек получили ранения, один скончался.

Об этом сообщают официальные источники ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информации СЦКК, общее количество жертв среди гражданских лиц от утренней атаки Ворошиловского района составляет 8 человек (1 погиб, 7 ранены (большинство женщины), включая десятилетнего мальчика).

Ещё две женщины получили ранения в Киевском районе.

При этом тг-канал военкора Семёна Пегова со ссылкой на свои источники, работающие с данными радиоперехватов, сообщает, что удары по центру Донецка наносятся «отнюдь не из «советских» Градов».

По информации канала, ВСУ расстреливают столицу ДНР из РСЗО чешского производства RM-70 модернизированного типа «Вампир» (Vampire).

«Характер разрушений говорит о том же, ведь разрушительный эффект от «Градов», их пробивная способность – значительно меньше. Несмотря на то, что боевые машины имеют много общего – калибр, тип пусковой установки и т.д., пробитые бетонные стены, большие воронки от попаданий – следствие улучшенных ТТХ этой реактивной установки.

Она также отличается особой мобильностью и большей проходимостью – за счёт платформы», – написали авторы канала и анонсировали в ближайшее время более детальный разбор этого типа натовских вооружений.