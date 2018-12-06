«Это не моя Рада и не моё государство!» – Корнилов осадил «свидомого»

06.12.2018, Москва, Анастасия Самойлова

В Киеве вторую неделю обвиняют Россию в неправомерном преследовании катеров ВМС Украины, которые, якобы, успели покинуть территориальные воды РФ, однако сегодня Верховная Рада приняла закон, который предусматривает те же самые действия украинской стороной.

Об этом донецкий политолог Владимир Корнилов заявил в эфире канала «Россия-1», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Подождите, тут ваши эксперты две недели обсуждают и доказывают, что нарушена морская конвенция, что украинские корабли спокойно могли идти вдоль берега Крыма, их не могли трогать.

Кстати, никто не обратил внимание, что этот закон был принят и проголосован в первом чтении ещё задолго до всего этого инцидента.

Сегодня я внимательно прочитал этот закон, там чёткие отсылки к морской конвенции. В чём они нас тогда обвиняли? При том, что российские корабли не давали зайти в 12-мильную зону. Заметьте, в этом законе Украина вообще позволяет преследовать нарушителя границы в нейтральных водах, а нам говорят, что этого нельзя делать, что мы не имели права.

Нет, ну молодцы, они нам две недели рассказывали, что Россия что-то нарушила, а теперь принимается закон, где со ссылкой на те же самые конвенции, которые Россия, якобы, нарушила… Заметьте, закон в первом чтении был принят задолго до этого инцидента», – пояснил политолог.

Корнилову попытался ответить бывший вице-мэр украинского города Очаков Гордей Белов.

«Если вы внимательно читали наш с вами закон, вы же, как я помню, украинец…», – начал он, но Корнилов его оборвал.

«Извините, это – не моя Рада и не моё государство», – сказал донецкий эксперт.

Напомним, сегодня Верховная Рада Украины приняла законопроект «О смежной зоне», согласно которому украинские пограничные катера и корабли имеют право открывать огонь по нарушителям без каких-либо предупреждений и разбирательств.