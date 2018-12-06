Киев решил стрелять по кораблям РФ без предупреждения. Смогут ли исполнители?

06.12.2018, Киев, Анастасия Самойлова

Верховная Рада Украины приняла законопроект «О смежной зоне», согласно которому украинские пограничные катера и корабли имеют право открывать огонь по нарушителям без каких-либо предупреждений и разбирательств, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что такое прилегающая зона? Украина ратифицировала Конвенцию по морскому праву еще в 1999 году, в которой определен термин «прилегающей зоны». Это морская территория, которая расположена на 24 мили от побережья Украины. Сейчас мы контролируем территориальное море – это 12 миль. Но эффективных инструментов контроля по противодействию, предупреждению правонарушений, привлечению к ответственности лиц, совершающих преступления против Украины в прилегающей зоне, то есть в 24 милях, Украина до сих пор не создала», – сказал депутат Иван Винник из Блока Порошенко.

«И, наверное, это символично, что в День ВСУ значительная часть повестки дня нашей работы сегодня посвящена усилению Украины, развитию Вооруженных Сил, выяснению причин, почему они ослаблялись в предыдущие периоды, и надеюсь, что, в конце концов, Верховная Рада будет способствовать привлечению к ответственности лиц, совершивших преступления против национальной безопасности», – заявил он.

«Мы прописали конкретно, чем будет заниматься морская охрана, в том числе и остановкой судов, и осмотром судов, и задержанием, арестом судов или членов их экипажа. При доработке оказалась интересна деликатная подробность относительно действующего закона «О государственной пограничной службе», где пограничники во время несения службы на море были весьма ограничены в возможности применения силы, средств, оружия, военного оружия и техники», – рассказал Винник, обратив внимание присутствующих депутатов на то, что в 31-й правке закона эта «оплошность» была исправлена.

«Мы предоставляем действенные полномочия пограничникам совершать мероприятия на отпор и сдерживание любых форм агрессии, которая будет оказываться против судов, против военнослужащих, которые несут службу», – отметил он.

Российский военный эксперт Владислав Шурыгин считает решение Верховной Рады обычным предвыборным угаром украинской власти.

«Если в чужих водах стрелять на поражение, то это значит практически начинать войну. Если в международных водах – то это нарушение вообще всех международных законов.

Поэтому – что хотели сказать наши доблестные украинские коллеги из местной Рады – никто вообще не знает. Это такой предвыборный угар, когда надо на чем-то хоть как-то отыграться. Нужно понимать, что Украине стрелять нечем», – заявил Шурыгин в ходе ток-шоу «60 минут».

Экс-нардеп Украины Владимир Олейник уверен, что никто не будет выполнять подобного рода приказ.

«Я не знаю, что там сегодня сутра курила ВРУ, но то, что большая часть народа считает ее сумасшедшей, это правда. Доверие к украинскому парламенту – 2%. Многие украинцы считают, что на тех, кто в парламенте, надо надеть усмирительные рубашки. Никто не будет выполнять их идиотского приказа. Есть только один вариант: когда те, кто голосовали, наденут на себя броники и памперсы, и пойдут выполнять этот приказ.

Украинские моряки по уставу имели право в Керченском проливе применить оружие. Почему не применили? Потому что моряки – это часть украинского народа, которая считает, что власть их «не туда ведёт», что конфликт несправедливый, что это – провокация. И внутренне они приняли решение уходить с этой темы. Почему главком ВМСУ сказал, что готов сидеть за них? Потому что понимает, что послал их на авантюру, на провокацию, у него совесть мучает, и потому он говорит, что готов сидеть за них», – заявил Олейник.