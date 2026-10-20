«Это не по правилам! Трамп плюнул на Европу и Украину» – экс-глава МИД Огрызко

Тарас Стрельцов.  
20.10.2026 18:34
  (Мск) , Львов
Просмотров: 555
 
Дзен, Дипломатия, ЕС, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Россия, Скандал, США, Украина


Украина и Европа мешают Дональду Трампу комфортно сотрудничать с Россией.

Об этом на канале NTA заявил экс-глава МИД Украины, отпетый русофоб Владимир Огрызко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина и Европа мешают Дональду Трампу комфортно сотрудничать с Россией. Об этом на канале...

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«Мы видим, что он [Трамп] плюёт на Европу, плюёт на Украину, и говорит, что вы мне неинтересны, потому что вы же работаете по правилам. Мне нужен человек, который не работает по правилам, а работает по понятиям. И таким человеком является, кто? Правильно, Владимир Путин. У него нет правил, и у меня нет правил. Вот мы с ним как раз очень хорошо будем сотрудничать.

А вы европейцы и вы украинцы, ну мне в этом очень сильно мешаете. Поэтому я хочу вас нагнуть, перегнуть, принудить к капитуляции. А с Путиным будем жить не тужить и добра наживать. Вот, собственно, банальная, простая, как угол 90 градусов, логика Дональда Фредовича», – возмущался Огрызко.

«Но позвольте, сколько можно играть в эту глупую игру, когда «мы не понимаем», «мы не замечаем», мы делаем вид, что ничего не произошло и всё такое», – вещал русофоб.

Отметим, несколько месяцев назад «эксперт» Огрызко уверял всех, что «у Трампа закончилось путинолюбство» раз и навсегда.

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