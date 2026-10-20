Украина и Европа мешают Дональду Трампу комфортно сотрудничать с Россией.

Об этом на канале NTA заявил экс-глава МИД Украины, отпетый русофоб Владимир Огрызко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы видим, что он [Трамп] плюёт на Европу, плюёт на Украину, и говорит, что вы мне неинтересны, потому что вы же работаете по правилам. Мне нужен человек, который не работает по правилам, а работает по понятиям. И таким человеком является, кто? Правильно, Владимир Путин. У него нет правил, и у меня нет правил. Вот мы с ним как раз очень хорошо будем сотрудничать.

А вы европейцы и вы украинцы, ну мне в этом очень сильно мешаете. Поэтому я хочу вас нагнуть, перегнуть, принудить к капитуляции. А с Путиным будем жить не тужить и добра наживать. Вот, собственно, банальная, простая, как угол 90 градусов, логика Дональда Фредовича», – возмущался Огрызко.