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14.09.2021 09:47 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Политика, Россия, Украина
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«Это не поможет победить Москву» – Фарион о переходе на латиницу

Новости УкраиныПредложение перевести украинский алфавит с кириллицы на латиницу продвигают люди, которые лишены мировоззренческих ценностей...

Предложение перевести украинский алфавит с кириллицы на латиницу продвигают люди, которые лишены мировоззренческих ценностей и идеологической позиции.

Так в репортаже телеканала «NTA» прокомментировали заявление секретаря СНБО Украины Алексея Данилова о необходимости перехода украинского языка на латиницу, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению бывшего депутата Верховной рады, националистки Ирины Фарион, такой шаг не поможет Украине победить Россию.

«Кто это предлагает сегодня? Это предлагают люди, которые не имеют чёткой идеологической позиции, мировоззренческих ценностей и осознания себя. Это люди, которые считают, что изменив форму, можно изменить суть. Москва оставит Украину тогда, когда украинцы перестанут постоянно ассоциировать себя с ней», – сказала Фарион.

Однако, как выяснили журналисты телеканала, мнения жителей Львова по этому поводу разделились. Так, местная жительница, представившаяся Майей, отметила, что такой шаг не поможет Украине интегрироваться в западный мир.

«Я думаю, что мы исторически сформировались в свете кириллической азбуки и это значительная часть нашей культуры, а если интегрироваться в западный мир, очевидно, что не только латиница может стать для этого инструментом», – подчеркнула она.

«По моему мнению, да, нужно переходить на латиницу. Старшему поколению будет тяжело привыкнуть, а молодое поколение, думаю, скоро это усвоит. Пойдёт процесс обучения, и это будет позитивно», – заявил другой опрошенный.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что когда настанет время переходить на латиницу, Украине придётся переводить, в том числе, и русский язык, поскольку львиная доля украинских патриотов плохо владеет «мовой».

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