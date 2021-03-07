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07.03.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Д.Б., Дзен, Украина
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В Киеве грозят вместе с «мовой» перевести на латиницу русский язык

Новости Украины

Когда настанет время переходить на латиницу, Украине придётся переводить, в том числе, и русский язык, поскольку львиная доля украинских патриотов плохо владеет «мовой».

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил обслуживающий штаб Юлии Тимошенко политолог Константин Матвиенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Тема украинского патриотизма русскоязычных граждан очень правильная, мне кажется, она у нас опускалась все тридцать лет независимости, сейчас к ней нужно возвращаться. Она лежит, прежде всего, в социо-культурной сфере.

Есть такое явление – фронтовая литература. То есть, со времён начала войны, приходя на любой книжный форум, вы увидите несколько стендов с фронтовой поэзией, прозой, фотографией. И очень часто эта поэзия, эта проза эта эссеистика – русскоязычная. Зачем далеко ходить, «Никогда мы не будем братьями» – это что?

Профессиональные украиноязычные патриоты как монополизировали эту тему с 1989 года, так по сей день не отпустили. Уже целые династии профессиональных патриотов выросли. Вот к этому вопросу надо возвращаться», – сказал Матвиенко.

«В утилитарном, прагматическом плане – рано или поздно придётся кодифицировать переход украинского языка на латиницу, и нам придётся (нам – это украинскому правительству, потому что оно будет отвечать за кодификацию) кодифицировать переход русского языка на латиницу, потому что за нас этого просто никто не сделает. Я отталкивают от казахского опыта», – добавил Матвиенко.


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