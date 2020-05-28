28.05.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Донбасс, Политика, СБУ, социальные сети, Украина
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«Это не только СБУ» – Пушилин о взломе своего Twitter


Судя по характеру и почерку действий к взлому аккаунта в твиттер главы ДНР Дениса Пушилина причастна не только СБУ.

Об этом заявил сам руководитель республики в эфире телеканала «Россия 24», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы реагируем по факту, и есть возможность доносить вовремя информацию, но тем не менее была надежда, что аккаунт удастся сохранить, но работают профессионалы, и я бы по характеру и почерку действий не сказал бы, что это только СБУ», – заявил Пушилин.

Напомним, накануне экс-спикер МИД ДНР Константин Долгов назвал СБУ причастной к взлому страницы главы республики.

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