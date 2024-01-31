«Это негуманно» – в Германии хотят сделать fpv-дроны запрещённым оружием

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Использование ударных дронов по пытающимся сдаться пехотинцам является бесчеловечным и должно быть запрещено.

Об этом в эфире немецкого канала «MDR» заявил немецкий генерал-русофоб Эрхард Бюлер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Каковы последствия современной войны с беспилотниками для этических аспектов ведения войны? Я постоянно вижу видео отчаявшихся русских или украинцев, которые в панике пытаются убежать от беспилотника-камикадзе незадолго до того, как он их убивает. Возможности сдаться в этой ситуации просто не существует, потому что у беспилотника нет возможности брать пленных, и уводить их. Для меня эти видео выглядят как казни. Даже если бы ты лёг на землю, противник будет вынужден нанести удар беспилотником. Потому что особый контекст позволяет выбирать только между убийством и бегством», – сказал Бюлер.

По его мнению, это сильно отличается от других средств поражения.

«Эта проблема касается и артиллерии, и ракет. Солдат под артиллерийским огнём тоже не может сдаться, и у него тоже нет шансов. Но разница в том, что оператор беспилотника видит, что противник хочет сдаться, бросает своё оружие. Поднимает руки над головой, и подаёт сигнал, что он больше не хочет участвовать в бою. Я считаю недопустимым использование беспилотника в таком случае. Не только по этическим соображениям, но и по международно-правовым. Даже если у тебя нет возможности захватить противника в плен», – добавил генерал.

По всей видимости, немец понимает, что ВСУ начинают утрачивать преимущество в дронах, поэтому решил изображать «гуманизм».

Напомним, в Киеве давно жалуются на дефицит дронов в украинских войсках и на превосходство армии России в использовании этого вида оружия.