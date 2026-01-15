Это неизлечимо: Укро-коммерсант умудрился приплести НКВД к зверствам ТЦК

Зверства, которые совершают сотрудники ТЦК на Украине, объясняются тем, что мобилизация осуществляется «потомками коммунистов, служивших в НКВД».

К такому выводу пришёл бежавший от репрессий Зеленского на Запад глава выступающего в защиту малого бизнеса движения SaveФОП Сергей Доротич.

Зверства, которые совершают сотрудники ТЦК на Украине, объясняются тем, что мобилизация осуществляется «потомками коммунистов,...

«Мы должны были пойти по пути Прибалтики и Польши. Люстрация должна была быть аж до времён основания СССР.

До сих пор не знаем: этот Орлов, Сидоров, Петров, который ходит по нашим улицам, кто был его дед? Если бы мы знали, что его дед служил в НКВД, который замучил сотни тысяч украинцев в Харьковской области голодом, холодом, расстрелял…

Я не говорю, что его надо наказывать, но яблоко от яблони недалеко падает. Мы бы понимали, что этих людей нужно обходить, потому что их воспитывал дед-нквдист. И эти садистские наклонности бусификаторов – это гены того деда. Если вы этого не понимаете – выучите генетику и биологию», – пытался умничать подонок (а почему не потомками украинских полицаев или бандеровцев, кстати?).

«Мы не очистились. Мы даже не заклеймили те рода, которые запятнаны, чтобы они заказывали своим детям и внукам искуплять вину, как немцы за Вторую мировую.

Наши бусификаторы не научены, у них нет родовой памяти ответственности за те преступления, которые совершил дед. И потому этот бусификатор – достойный внук того нквдшника. Этого не сделали, и это ключевая ошибка», – воинствовал укро-эмигрант.

